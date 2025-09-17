330円でも欲しくなる！【ダイソー】週5で使いたい♡「おしゃれバッグ」

「ダイソーで330円ってちょっとお高めでは？」と思う人にチェックしてほしいのが【ダイソー】のバッグ。330円でも欲しくなるような、使い勝手のいいおしゃれなバッグが揃っています。メインバッグとしても、サブバッグとしても活躍してくれそう。今回は、デイリーコーデにぴったりの「おしゃれバッグ」をご紹介します。

身軽に動けそうな便利ショルダー

【ダイソー】「ショルダーバッグ」\330（税込）

ポリエステル素材で軽そうなショルダーバッグ。約30㎝ × 20cm × 11cmのサイズで見た目以上の収納力に期待でき、開口部は大きく開くので荷物の出し入れもスムーズにできそう。外側に2つのポケットが付いているので、すぐに取り出したい小物を入れておくのに便利。シンプルなデザインでデイリーカジュアルに馴染みやすいのが魅力です。

ポケットも収納力ありのカジュアルバッグ

【ダイソー】「2WAYショルダーバッグ」\330（税込）

カーキ色でカジュアルなデザインの2WAYバッグ。ショルダーと手持ちの両方で使えるので、シーンに合わせて持ち方を変えられます。外側のポケットは500mlのペットボトルが入る大きさ。メイン収納は開口部にファスナー付き & ポケット部分にもカバーがあり、中身が落ちにくいのは高ポイント。落ち着いたデザインなので、パートナーや家族ともシェアできそうです。

ステッチが可愛いデニム風高見えショルダー

【ダイソー】「デニム風ショルダートートバッグ（2Way）」\330（税込）

デニム風素材にステッチを効かせた、可愛らしさもあるデザイン。シンプルな見た目で、カジュアルコーデにはもちろん、きれいめスタイルにも合わせやすそう。トートとショルダーで使える2WAY仕様で、気軽に持ち方を変えられるのも魅力。A4サイズも入る大きさで、メインバッグとしてはもちろん、荷物が多い日のサブバッグとしても便利です。

優しげカラーの上品ショルダー

【ダイソー】「フラワーモチーフショルダートートバッグ（カラー）」\330（税込）

淡い水色にワンポイントでお花がプリントされた、優しげで上品なデザインのショルダーバッグ。きれいめ派のスタイルにもぴったりで、柔らかな雰囲気をプラスしてくれそう。約32㎝ × 36㎝ × 12cmと大きめで、開口部が広いのでガバっと荷物を入れられます。

