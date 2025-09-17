人気YouTuberのヒカル（34）が14日更新の動画で双方の浮気を許容する「オープンマリッジ」宣言を発表し、ネット上で引き続き話題となっている。

動画投稿から24時間が経過した15日午後、チャンネル登録者数は動画投稿時の507万人から500万人を割り込む495万人まで減少。1日で約12万人の登録者が減少した。当該動画のコメント欄には4万件超の書き込みがあった。

発言の余波は止まることを知らず、17日午後にはチャンネル登録者が487万となり、約20万人減となった。16日にヒカルは「ど田舎の実家スタートでお金を持たずに自力で東京の家まで帰ることはできるのか？」と題した動画をアップしている。

ヒカルと進撃のノア（30）の夫婦は14日の動画に登場し「オープンマリッジ」を宣言。「配偶者以外の異性との性交渉や恋愛関係を認め合う結婚の形を目指します」と説明した。ヒカルは「離婚はしたくないと。でも浮気もしたいと」と本音を吐露。妻のノアも「自分だけがちゃんとしてて、ヒカル君だけが、わー！みたいに遊んでます、みたいなんやったら、嫌やけど、私も遊んでて、みたいな。お互い同じことをしてるなら、同じ土俵なら、全然なんでもいいって思ってて」と語った。

ヒカルは翌15日早朝にも約35分の動画をアップ。「今回の動画を上げたことへの後悔は全くなくて。視聴者の人が怒っているっていうのも理解してて」と語った。そして「大半の人間は隠れて最低なことをしてるし、逃げてるだけだと思ってるんで。それを分かってるのに、みんな現実を見ずに潔くないことをして虚像を応援してるだけ」と続けた。

今回の騒動については「心は全く死んでない。ここから僕は実力で結果を残すんで」と宣言。その後も「結果を残す」というフレーズを何度も繰り返し、「この地獄すら楽しめるタイプ」と自らを鼓舞した。

過去の発言と現在の行動が一致してないとの指摘に対しては「それに関しては言い訳の余地ないですね。それが僕なんで。ただただダサいとしか言いようがない」とした。

ヒカルは5月31日に自身のチャンネルで進撃のノアと「交際0日婚」を発表。ノアは元キャバクラ嬢で実業家、インフルエンサー。大阪ミナミでキャバ嬢デビュー後、北新地に移り、5年で年収2億円を達成。バラエティー番組などにも多数出演し、著書も出版している。