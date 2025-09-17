◆米大リーグ ドジャース６―９フィリーズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ナ・リーグ西地区首位のドジャースが同東地区２連覇を決めているフィリーズに逆転負け。「１番・投手兼ＤＨ」で先発出場した大谷翔平投手（３１）が投手としては５回無安打無失点５奪三振、１四球だけで安打を打たれることなく降板すると、打者としては８回に史上６人目の２年連続５０本塁打を達成したが、勝利にはつながらなかった。

６―６の９回に右腕トライネンが９番マルシャンに決勝３ランを浴びた。

大谷は２点を追う８回先頭。右腕ロバートソンの２球目、９０・２マイル（約１４５・２キロ）カットボールを捉えた。打球速度１１３・４マイル（約１８２・５キロ）、打球角度３７度。高々と舞い上がった白球は飛距離４３０フィート（約１３１・１メートル）で右翼の敵軍ブルペンに飛び込んだ。リアル二刀流では今季４本目のアーチ。同じ二刀流で“野球の神様”と言われたＢ・ルース（ヤンキース）らに肩を並べた。ド軍はこの回さらにコールの左犠飛で一時は同点とした。

投げても圧巻だった。初回。本塁打王を争う２番シュワバーとの注目の初対決は１死走者なしで迎えた。初球。メジャー公式戦では自己最速タイの１０１・７マイル（約１６３・７キロ）直球でファウル。最後は５球目のスライダーで見逃し三振に斬った。３番ハーパーには四球を与えたが、４番マーシュを投ゴロに打ち取ると、打席の準備のため急いでベンチの方に向かった。

初回の第１打席では内野安打で今季最長の連続試合出塁を「２１」に伸ばした大谷。走塁でユニホームの左のお尻部分が破れたが、そのまま２回のマウンドに上がり、以降はパーフェクト投球を続けた。４回先頭で迎えたシュワバーの第２打席はカットボールで左飛に仕留めた。５回。１死からケプラーの打球を左翼コールが好捕。大谷は両手を上げて喜びを表した。その裏の打席に入る前には、ロバーツ監督と談笑する場面もあり、まだ余力を残していた。中１０日の登板で、球数６８球。１００マイル（約１６０・９キロ）超えを７球計測し、防御率は３・２９に良化した。

４点リードの６回。２番手左腕ロブレスキが１死から初安打を含む３連打で満塁のピンチを背負うと、３番ハーパーに２点二塁打を浴び、４番マーシュには逆転３ランを被弾。大谷の２勝目の権利は降板から約１１分で消えた。球場はブーイングに包まれたが、大谷のすごさが際立つ試合にもなった。

ナ・リーグ西地区首位のド軍はこの日敗れた同地区２位のパドレスにお付き合い。地区優勝マジックは「９」となった。リーグ全体で見ると勝率３位。このままでは地区優勝しても、ＰＳは地区シリーズ（Ｓ）ではなくワイルドカードＳからの参戦となる。前日に東地区２連覇を決め、勝率リーグ２位のフィリーズとはこれで６・５ゲーム差と黄信号がともった。