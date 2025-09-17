今月12日の記録的大雨で浸水被害を受けた三重県四日市市は、大雨被害への対応に専念するため、森智広市長がM-1グランプリへの出場を辞退すると発表しました。

【現場の画像】274台が被害… 三重･四日市市の地下駐車場 地下2階は水没 地下1階は約1m浸水

森市長は、三重県四日市市出身のお笑い芸人、ザブングル加藤さんとコンビを組み、M-1グランプリへの出場を目指していました。

今月12日、観測史上最大の1時間123.5ミリの雨が降った三重県四日市市では、近鉄四日市駅前にある地下駐車場「くすの木パーキング」の地下2階部分が水没し、地下1階部分も水につかりました。

国土交通省によりますと、駐車場内での車の被害はあわせて274台にのぼるということです。



一方、駐車場以外でも、四日市市内では今月12日の大雨で床上、床下あわせて約3300棟が浸水する被害が出ています。きょうから罹災証明書などの受け付けが始まりました。

（浸水被害を受けた市民）

「賃貸の自宅が床上浸水したので、罹災証明書をもらいに来ました」

また、地下駐車場の排水作業は17日午前10時に完了しましたが、車を運び出す作業のめどは立っていません。