870万円で即完売!? スバル「最高峰セダン」に注目！ シリーズ初のCVT搭載＆専用チューニングがスゴい！ コンプリートカー「S210」どんなモデル？

プレミア化間違いなしのSTIコンプリートカー「S210」とは？

2025年7月に、スバルが限定販売するコンプリートカー「S210」の抽選結果が発表されました。

S210は500台限定ということもあり、ネット上では抽選に外れた多くの人の悲しみのコメントが散見されましたが、S210とはどんなモデルなのでしょうか。

【画像】超カッコいい！ これが最高峰の「S210」です！（30枚以上）

S210は、スバルのモータースポーツ部門を担う子会社STI（スバルテクニカインターナショナル）が手掛けるコンプリートカーです。

STIではこれまでも量産車をベースとするコンプリートカーを手掛けており、なかでも最高峰とされるのが、内外装のほか、特殊な架装を加え、エンジン、トランスミッションまでもチューニングした「Sシリーズ」。

過去には「WRX STI 4ドアセダン」ベースの「S206」や、「WRX STI」がベースの「S207」「S208」を生み出してきました。

今回のS210は「WRX S4 STIスポーツ R EX」をベースとするSシリーズの最新モデルです。

S210の特徴として、まずエンジンまわりでは、エンジンコントロールユニットのチューニングを行い、吸排気効率が向上。専用低背圧パフォーマンスマフラー、専用エキゾーストパイプといった専用パーツも性能アップに貢献しています。

また、「スバルパフォーマンストランスミッション」という、フル電子制御自動無段変速（CVT）をSシリーズでは初めて採用しているのも特徴。シーンを問わずに快適な走りを生み出します。

他にも、STI製フレキシブルドロータワーバーやSTI製フレキシブルドロースティフナーといった、STIパフォーマンスパーツを装備。専用ホイールに255／35R19ハイパフォーマンスタイヤ（ミシュラン パイロット スポーツ4S）を装着し、ハンドリング・運動性能を高めています。

加えて、Brembo製のフロント18インチベンチレーテッドディスクブレーキにより、制動性能もアップしました。

エクステリアでは、フロント、サイド、リアサイド、リアに専用のSTIアンダースポイラーを追加。これらはクリスタルブラック・シリカ塗装の特別仕様です。

また、サイドガーニッシュも、S210オーナメント付きの特別タイプ。他にも、STIドライカーボンリアスポイラーやチェリーレッドストライプ仕様のフロントグリルも目を引くパーツです。

台数限定とはいえ、市販モデルとは思えないほどスポーティなカスタムが施されています。

インテリアもRECARO製のカーボンバックレストフロントシートや本革巻ステアリングホイールを配した特別仕様。全体のカラーリングはブラックを基調としており、細かい部分にはレッドのアクセントを入れ、クールな雰囲気にまとめられています。

車両価格は870万円（消費税込）。台数は500台限定で、このうち50台は特別色のサンライズイエロー（車両価格＋5万5000円）となります。

諸々の諸経費込みだと総額は1000万円近い金額になりますが、それでも完売と恐ろしいほどの人気です。

※ ※ ※

もしS210が中古として販売されるとすれば、どれぐらいの価格になるのか見当もつきません。

今回の抽選に外れた人からすると、ぜひとも手に入れたいところでしょう。