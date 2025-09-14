ミニサイズで可愛さ倍増ーーーッ♡【ガチャ】見つけたら回したい！「生活雑貨ガチャ」
大人の趣味としても人気の【ガチャ】。今回は、ついコレクションしたくなりそうな、話題の「ミニチュア雑貨ガチャ」をご紹介。見つけたらぜひチャレンジしてみて。
クオリティの高さに驚き！「コーヒーグッズ ミニチュアチャーム」
@ftn_picsレポーターHaruさんが「コーヒー好きにはたまらない」と紹介するのは、コーヒー機器メーカー【Kalita（カリタ）】の「ミニチュアチャームコレクション」です。ミルやケトルなど全8種類がラインナップ。どれも本格的なクオリティで、細部にまでこだわりを感じられます。ミルはハンドルが回せるようになっており、ケトルやロトにはメジャーカップが付いているのもポイント。1回\400（税込）で回せるので、ぜひチャレンジしてみて。
全種類欲しい！「サーモス ミニチュアコレクション」
@gnm.aoさんが「めちゃくちゃ欲しかったから嬉しい！」と大歓喜のこちらは【サーモス】のケータイマグやスープジャー、マグカップなどをミニチュアで再現した「ミニチュアガチャ®コレクション」。いつも使っている実物と同じものが出たら気分が上がりそう。
