安全なゾンビとふれあえる特別なグリーティング体験も！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ハロウィーン・ホラー・ナイト R.I.P. ツアー」
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの「ハロウィーン・ホラー・ナイト」を、特別なVIP待遇で満喫できる『ハロウィーン・ホラー・ナイト R.I.P. ツアー』が2025年も実施されます。
ツアー参加者限定のラウンジや特典に加え、ゾンビとのスペシャル・グリーティングも体験できる、特別なガイドツアーを紹介します！
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ハロウィーン・ホラー・ナイト R.I.P. ツアー」
価格：1名 35,300円（税込）〜 ※入場日によって価格が異なります。別途スタジオ・パス（入場券）が必要です。
開催期間：“ハロウィーン・ホラー・ナイト2025”期間中
ツアー特典：VIPラウンジの利用、ツアー参加者限定ポシェット、ゾンビとのスペシャル・グリーティングなど
『ハロウィーン・ホラー・ナイト R.I.P. ツアー』は、秋の夜の恐怖体験をより深く、快適に楽しめるスペシャル・ツアーです。
ツアー参加者は、専任ツアー・ガイドによる特別な解説でパークのハロウィーンをとことん満喫しながら、ハロウィーン期間限定アトラクションへ優先的にご案内！
特典として限定デザインのポシェットがプレゼントされます。
そして、ハミクマとグリーティングできるハミクマ・グリーティング・フォトの確約付き。
目玉特典はツアー参加者限定のゾンビとのスペシャル・グリーティングとなっています。
ツアー参加者は専用のVIPラウンジで休憩も可能です。
※ツアー出発の30分前〜ツアー出発まで利用できます
限定デザインのポシェット
「ハミクマ」たちが勢揃いしたツアー参加者限定のポシェットをプレゼント。
両面に「ハミクマキャンディ」「ハミクマパンク」がプリントされた、
「ハミクマ」と「ハミクマソウル」のチャーム付きポシェットです
安全なゾンビとのスペシャル・グリーティング
ツアーのハイライトは、安全なゾンビとふれあえる特別なグリーティング体験です。
ステージ18にて実施されるグリーティングでは、記念撮影用に準備された5体の安全なゾンビが登場。
ツアーガイドの指示で安全なゾンビたちの間に立つと、ゾンビを生成しているという設定の小道具「ブレインロッド」を注入される演出と共に記念撮影を楽しめます☆
安全なゾンビとグリーティングできる大興奮体験つき！
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで開催される、「ハロウィーン・ホラー・ナイト R.I.P. ツアー」の紹介でした。
