ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの「ハロウィーン・ホラー・ナイト」を、特別なVIP待遇で満喫できる『ハロウィーン・ホラー・ナイト R.I.P. ツアー』が2025年も実施されます。

ツアー参加者限定のラウンジや特典に加え、ゾンビとのスペシャル・グリーティングも体験できる、特別なガイドツアーを紹介します！

価格：1名 35,300円（税込）〜 ※入場日によって価格が異なります。別途スタジオ・パス（入場券）が必要です。

開催期間：“ハロウィーン・ホラー・ナイト2025”期間中

ツアー特典：VIPラウンジの利用、ツアー参加者限定ポシェット、ゾンビとのスペシャル・グリーティングなど

『ハロウィーン・ホラー・ナイト R.I.P. ツアー』は、秋の夜の恐怖体験をより深く、快適に楽しめるスペシャル・ツアーです。

ツアー参加者は、専任ツアー・ガイドによる特別な解説でパークのハロウィーンをとことん満喫しながら、ハロウィーン期間限定アトラクションへ優先的にご案内！

特典として限定デザインのポシェットがプレゼントされます。

そして、ハミクマとグリーティングできるハミクマ・グリーティング・フォトの確約付き。

目玉特典はツアー参加者限定のゾンビとのスペシャル・グリーティングとなっています。

ツアー参加者は専用のVIPラウンジで休憩も可能です。

※ツアー出発の30分前〜ツアー出発まで利用できます

限定デザインのポシェット

「ハミクマ」たちが勢揃いしたツアー参加者限定のポシェットをプレゼント。

両面に「ハミクマキャンディ」「ハミクマパンク」がプリントされた、

「ハミクマ」と「ハミクマソウル」のチャーム付きポシェットです

安全なゾンビとのスペシャル・グリーティング

ツアーのハイライトは、安全なゾンビとふれあえる特別なグリーティング体験です。

ステージ18にて実施されるグリーティングでは、記念撮影用に準備された5体の安全なゾンビが登場。

ツアーガイドの指示で安全なゾンビたちの間に立つと、ゾンビを生成しているという設定の小道具「ブレインロッド」を注入される演出と共に記念撮影を楽しめます☆

安全なゾンビとグリーティングできる大興奮体験つき！

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで開催される、「ハロウィーン・ホラー・ナイト R.I.P. ツアー」の紹介でした。

