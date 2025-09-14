この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「しのずチャンネル」で人気の主婦YouTuber・shinoさんが、「【100均】コレはやってよかった‼︎賃貸の洗面所収納15選！！【ズボラ主婦の収納術】」と題して、自宅の洗面所の収納術を徹底解説した。23年物の狭い賃貸スペースに家族3人で暮らすshinoさんが、「無理な収納はしない。できる収納でやる」という自身のモットーのもと、100均やDIYグッズを駆使したリアルな居住空間改善術を披露している。



動画冒頭、「私は無理な収納はしません！」と宣言しつつ、片付け担当9割を担うshinoさんが、ズボラ体質でも続けられる整理整頓の鉄則を紹介。1. 無理な収納はしないこと、2. 出し入れしやすい収納にすること、3. 大まかに分類して収納すること、4. 使いたい場所のすぐ近くに収納すること――この４点を徹底しているという。「家族みんながワンアクションで物を取れてしまえる収納を意識している」とし、「最近多いきちんとした収納に無理して合わせる必要はない」とズボラでも継続しやすい実用目線のアドバイスを交えて語った。



賃貸の備え付けにないタオルバーや収納スペースは、突っ張り棒やアイアンバー、100均のマスキングテープやマグネット、粘着テープ型アイテムをフル活用し、家族の動線や“できること”から解決。収納ケースには細かく仕切れる100均商品や無印のアイテムを組み合わせ、「無印にも専用ボックスはあるけど絶対に100均の方がコスパがいい！」と熱弁。大まかにラベリングすることでしまう場所を明確にし、リバウンドしにくい収納へと進化させている。



また、「使う箱はそのまま使うのが一番」「面倒くさがり屋さんは無理しないでほしい」と、詰め替えやフタをするなどの“ひと手間”は徹底的に排除。ネット類やタオル類はポンポンと投げ入れるだけの収納法など、主婦ならではの現実的＆時短テクも惜しげなく公開した。家族の使用動線や身長差も配慮し、「相手のことも考えることが大切」と、細やかな気配りもポイントだ。



締めくくりにshinoさんは「私の工夫が参考になれば嬉しい。真似してみてください！」と視聴者に呼び掛け、「チャンネル登録やコメントもお願いします」と促して動画を終了。今後も100均情報や主婦の日常、DIY術を発信していく姿勢を見せていた。