¥Ê¥¤¥ÄÈ¹ÀëÇ·¤¬£Í¡Ý£±¤Î¿³ºº´ð½àÌÀ¤«¤¹¡¡³ú¤ó¤À¤é¡Ö¤«¤Ê¤ê¸ºÅÀ¤¹¤ë¡×¡Ö¥À¥á¤Ê³ú¤ßÊý¤Ï¤¢¤ë¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ê¥¤¥Ä¤ÎÈ¹ÀëÇ·¤¬£±£³Æü¡¢£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡ÖÅÚÍË¥ï¥¤¥É¥é¥¸¥ª£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡¡¥Ê¥¤¥Ä¤Î¤Á¤ã¤¤Á¤ã¤ÂçÊüÁ÷¡×¤Ç¡¢£Í¡Ý£±¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î¿³ºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¤³¤ÎÆü¤Ë³«Ëë¤·¤¿À¤³¦Î¦¾å¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£½Ð¿åËã°á¥¢¥Ê¤¬¡Ö¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤È¤«¤Ã¤Æ¡¢£±²ó¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¥¢¥¦¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢Ã»µ÷Î¥¼ïÌÜ¤Ç¤â£±²ó¤Î¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¤Ç¼º³Ê¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ÅÚ²°¿Ç·¤Ï¡ÖÌ¡ºÍ¤Ï¤µ¤¢¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È³ú¤ó¤Ç¤È¤«¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ä¤Þ¤º¤¤¤Æ¤â²¿¤È¤«¤Ê¤ë¤«¤é¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡ÅÚ²°¤¬¤µ¤é¤Ë¡Ö£Í¡Ý£±¤È¤«¤Ç¤â¤Á¤ç¤Ã¤È³ú¤ó¤Ç¤âÍ¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤«¤é¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢£Í¡Ý£±¤Ç¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëÈ¹¤Ï¡Ö¤Ç¤â¡¢¥ª¥ì¤Ï¤«¤Ê¤ê¸ºÅÀ¤¹¤ë¤±¤É¤Í¡×¤ÈÌÀ¸À¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÆ±ÅÀ¤À¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤½¤³¡Ê³ú¤ó¤À¤³¤È¡Ë¤òÈ½ÃÇ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¶ÛÄ¥´¶¤¬¤³¤Ã¤Á¤ËÁö¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡£
¡¡³ú¤ßÊý¤Ë¤â¤¤¤¤¤â¤Î¤È°¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Öà¤ª¤â¤·¤í³ú¤ßá¤Èà¶ÛÄ¥³ú¤ßá¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¥À¥á¤Ê³ú¤ßÊý¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤«¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£