ÊÆÊÝ¼é³èÆ°²È¼Í»¦¡¢¿·¤¿¤Ê±ÇÁü¸ø³«¡¡²°º¬¤«¤é¿¹ÎÓÃÏÂÓ¤ØÁö¤ëÍÆµ¿¼Ô
¡Ê£Ã£Î£Î¡ËÃøÌ¾¤ÊÊÆÊÝ¼é³èÆ°²È¤Î¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥¯»á¤¬£±£°Æü¡¢À¾Éô¥æ¥¿½£¤Î¥æ¥¿¥Ð¥ì¡¼Âç³Ø¤Ç¹Ö±éÃæ¤Ë½Æ·â¤µ¤ì¤Æ»àË´¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢Æ±½£¸ø°Â¶É¤¬¿·¤¿¤Ê±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£±ÇÁü¤Ë¤Ï»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤¬»ÜÀß¤Î²°º¬¤òÁö¤Ã¤Æ²£ÀÚ¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë½Æ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¿¹ÎÓÃÏÂÓ¤Ø¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
±ÇÁü¤Ï¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤¬Âç³Ø¤Î²°º¬¤Îº¸¾å¶ù¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢·úÊª¤Î¾åÉô¤ò°ÜÆ°¤·¤Æ¡¢±¦Ã¼¤Î¶ù¤Ø¤ÈÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤½¤Î¸å·úÊª¤«¤é¹ß¤ê¤¿¡£½£¸ø°Â¶É¤Î¥á¡¼¥½¥ó¶ÉÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¤½¤ÎºÝ¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤ÎÀ×¡¢£Ä£Î£Á¤¬ÉÕÃå¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë±ø¤ì¡¢¤½¤·¤Æ·¤¤ÎÀ×¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÜºº´±¤Ï¡¢¤³¤ÎÀ×¤«¤éÍÆµ¿¼Ô¤¬¥³¥ó¥Ð¡¼¥¹¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÍÆµ¿¼Ô¤Ï·úÊª¤ÎÂ¦ÌÌ¤ò¹ß¤ê¤ë¤È¡¢Ãó¼Ö¾ìÏÆ¤Î¼ÇÀ¸¤ò²£ÀÚ¤ê¡¢¶á¤¯¤Î¿¹ÎÓÃÏÂÓ¤Ø¤ÈÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¥á¡¼¥½¥ó»á¤Ï½Ò¤Ù¤¿¡£