【GUセール】で大当たり見つけた！ 今 → 秋本番まで頼れそう♡「高見えジャケット」

朝晩の気温差が気になりはじめて、そろそろ軽めのアウターが欲しくなるタイミング。リサーチする中で見つけたのは、薄手素材で即戦力になり、秋本番まで頼れそうな【GU（ジーユー）】の「テーラードジャケット」。セール価格で手に入るから、今が買い足しのチャンスかも！ お手頃価格でありながら、高見えも狙えるスマートなデザインに注目です。

季節の変わり目になじむ薄手ジャケット

【GU】「ライトウェイトテーラードジャケットZ」\2,990（税込・セール価格）

無駄のないすっきりとしたデザインが、高見えを叶えてくれそうなテーラードジャケット。「清涼感のある素材でさらっと羽織れる」と公式サイトにもあるように、暑さの残る今の時期からでも取り入れやすいのが魅力です。さらに取り扱いは「洗濯機OK」とお手入れも簡単で、実用性もばっちり。長袖なので、秋本番を見据えて買い足すのもおすすめです。

綺麗めパンツに合わせてオフィスコーデに

ミニマルなテーラードデザインは、綺麗めパンツに合わせれば通勤コーデにもマッチ。インナーにビスチェを合わせれば、今っぽさと女性らしさを両立したオフィススタイルが完成します。こなれ感を出したい時には、あえてデニムを合わせたり、袖をロールアップしたりして着崩すのもおすすめ。気分に合わせて着こなせるから、ワードローブに1枚加えておけばスタイリングの幅がきっと広がるはず。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M