表紙で早くも4人が…

『山岳超人マツオカ』第1巻がこの9月に発売された。原作は志名坂高次、作画は粂田晃宏。そう、あの『モンキーピーク』シリーズのコンビによる山岳サスペンスだ。

『モンキーピーク』といえば、容赦ない惨殺・惨劇の山。巨大な猿とナタの恐怖。そして猿の目的が徐々に見えてくるミステリー部分が見どころだった。

今回の『山岳超人マツオカ』も、怖くて深い。武器も使うが、山においてはマツオカ自体が凶器なのだ。

強すぎ無敵のマツオカ

主人公マツオカは一見、人のよさそうな隠居老人風。

知人の死を悼むマツオカ老人。だが、その死には闇があった！

松岡浩 65歳

元通信会社営業で20年前に退職

七ツ岳山麓で1人暮らし

犯罪歴なし

普通だ。普通過ぎる。だがこのマツオカ老人。知る人ぞ知る「山岳超人」で…。もう強すぎ無敵。老人が強いとこんなにかっこいいのか！でも褒めてはいけない。コミックス1巻の表紙だけで、4人も被害者が出てる！善人っぽいのに！いや、善人なのはそうなのかも。惨劇を起こしてしまうのは理由があるのだ。

アクション（惨劇）とナゾが入れ替わり描かれていて、グングン読んでしまう。読み終わった…でもまた振り返って読んでしまう。そんな悪魔的な魅力が、志名坂＆粂田コンビの作品にはある。

また読み返してみよう。1話目の2ページ目からこれだ。

“七ツ岳戦争”

山々を血で染め上げた地獄の3か月間ーーーー

山の頂上に謎の人物。否、もはやこの地面、山ではなく・・・

こんなワクワクするはじまりはなかなかない。『山岳超人マツオカ』第1巻、まだまだ登りはじめたばかりーー。