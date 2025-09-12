温和そうな老人が山々を血に染め上げる！『山岳超人マツオカ』第1巻が出た！
表紙で早くも4人が…
『山岳超人マツオカ』第1巻がこの9月に発売された。原作は志名坂高次、作画は粂田晃宏。そう、あの『モンキーピーク』シリーズのコンビによる山岳サスペンスだ。
『モンキーピーク』といえば、容赦ない惨殺・惨劇の山。巨大な猿とナタの恐怖。そして猿の目的が徐々に見えてくるミステリー部分が見どころだった。
今回の『山岳超人マツオカ』も、怖くて深い。武器も使うが、山においてはマツオカ自体が凶器なのだ。
強すぎ無敵のマツオカ
主人公マツオカは一見、人のよさそうな隠居老人風。
松岡浩 65歳
元通信会社営業で20年前に退職
七ツ岳山麓で1人暮らし
犯罪歴なし
普通だ。普通過ぎる。だがこのマツオカ老人。知る人ぞ知る「山岳超人」で…。もう強すぎ無敵。老人が強いとこんなにかっこいいのか！でも褒めてはいけない。コミックス1巻の表紙だけで、4人も被害者が出てる！善人っぽいのに！いや、善人なのはそうなのかも。惨劇を起こしてしまうのは理由があるのだ。
アクション（惨劇）とナゾが入れ替わり描かれていて、グングン読んでしまう。読み終わった…でもまた振り返って読んでしまう。そんな悪魔的な魅力が、志名坂＆粂田コンビの作品にはある。
また読み返してみよう。1話目の2ページ目からこれだ。
“七ツ岳戦争”
山々を血で染め上げた地獄の3か月間ーーーー
こんなワクワクするはじまりはなかなかない。『山岳超人マツオカ』第1巻、まだまだ登りはじめたばかりーー。