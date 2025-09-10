賛否あると思いますが、僕は期待していました。

こちらの記事でお伝えしたように、iPhone 17シリーズは前モデルで物理SIMカード廃止、eSIMオンリーになります。

グッバイSIMカード。新iPhoneはオールeSIM仕様へ #AppleEvent

これ、僕らとしても「まさか」な対応。国内においての「eSIM」は、ガジェットに明るい層には結構広まっている印象ですけど、一般的にはまだ浸透しているわけではないと感じています。

アップルの仕様ページの注意書きにも…

iPhone 17の各モデルとiPhone AirはeSIMを使ってアクティベートされます。物理的なSIMには対応していません。eSIMを利用するには、eSIMに対応した通信事業者の通信サービスプランへの加入が必要です。詳しくは通信事業者にお問い合わせください。

とあり、物理SIMカード非対応がアナウンスされています。念入りです。

物理的なカードを入れ替えするだけで手軽に電話番号を引き継げたSIMカード式に対して、eSIMですと、iPhone上の操作からSIMのデータを転送したり、インストールする必要があります。iPhoneの操作に詳しくないと、ちょっと難しく感じちゃいますよね。

僕も「この操作は若干面倒だな、SIMカードの方が手軽だよな」って思っている物理SIM保守派です。

それでもeSIMモデルが良い理由

でも！ それでも！

今回のiPhone 17シリーズはeSIMオンリーで良かったな！と感じているのです。理由はバッテリー容量。

リーク情報によると、中国販売モデルは物理SIMカード用のスロットがあり、一部モデルはそのSIMカードスロット分だけ搭載バッテリーが削られているというのです。

リーク情報なので不確かな話ではあるんですが、僕はバッテリーが増えるなら国内版もSIMカードスロット無くていいや！と密かに願っていたんですよねー。

iPhone 17シリーズ、バッテリー持ちに期待していい理由

参考までにリーク情報から読み取れるSIMカード有無によるバッテリーの違いは以下のようになっています。

・iPhone Air：3,036mAh／3,149mAh（eSIMモデル） ・iPhone 17 Pro：3,988mAh／4,252mAh（eSIMモデル） ・iPhone 17 Pro Max：4,823mAh／5,088mAh（eSIMモデル）

これだけ増えるなら期待しちゃうじゃん？

Source: Apple