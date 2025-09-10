最大80%オフ！ PS Storeで開催中のセール「Ready, Set, Play!」が本日9月10日まで「Stellar Blade コンプリートエディション」などがお買い得
ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、PlayStation Storeにてセール「Ready, Set, Play!」を開催している。期間は9月10日23時59分まで。
本セールでは、「Stellar Blade コンプリートエディション」や「FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Edition」、「ペルソナ３ リロード デジタルデラックスエディション」といった、プレイステーション 5/プレイステーション 4用ゲーム本編やDLCなどが登場。期間中、最大80%オフとなる割引価格で提供される。
なお、一部のタイトルはセール期間が異なる場合があるため、セール価格が適用されているかなど、商品ページで確認のうえ購入してほしい。
対象タイトル紹介（一部）
「Stellar Blade コンプリートエディション」
価格：10,980円→8,454円（23%オフ）
「FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Edition」
価格：11,501円→6,900円（40%オフ）
「ペルソナ３ リロード デジタルデラックスエディション」
価格：12,408円→5,583円（55%オフ）
