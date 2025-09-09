羽田耕一氏は高3の夏、準々決勝で敗れて甲子園出場ならずｓ

兵庫・三田学園で1年秋から遊撃レギュラーで4番打者だった羽田耕一氏は1971年のドラフト会議で近鉄から4位指名され、プロ入りした。近鉄との縁がスタートしたが、当初は意中球団の阪神以外なら、早稲田大進学を希望していたという。それが覆ったのは元三田学園監督で恩師の日下隆氏に「近鉄に行った方がいいぞ」とアドバイスされたから。「そう言われたら、行かな仕方ないでしょ」と振り返った。

羽田氏は1970年の三田学園2年春に選抜出場し、準々決勝で鳴門（徳島）に敗れた。結局、甲子園はその1回だけ。2年秋の近畿大会準優勝で1971年春の選抜出場を確実にしていたが、在校生の暴力事件で選抜推薦を辞退し、3年夏は兵庫大会準々決勝で津名に0-2で負けた。「あの時は（エースの）甲斐（富士男投手）が体調不良で駄目だったんです。何かガリガリに痩せてね。だから、あの夏は僕も何試合か投げたんですよ」。

尼崎市立若草中ではエース右腕だった羽田氏は三田学園入学前のブルペン投球で当時の日下監督に「ピッチャーはもうええ」と野手転向を指令されたが、3年夏の時には監督が代わっていたこともあり、再び投手も兼務していたそうだ。「僕らのライバルは報徳（学園）だったんです。当時、三田学園と報徳が試合すると、お客さんも多かったんですよ。（3年）夏も下馬評ではウチと報徳で決勝という感じだったんですけどねぇ」。

エースが不調でも準々決勝で敗退するとは思っていなかったそうだ。「津名のピッチャーのコントロールがよかったんですよねぇ。ちょっとなめていた？ それはあるかもしれません。僕ももうバテバテだったですしね。結局、あの年は報徳が甲子園に出たんですよね」。こうして高校野球は終わった。羽田氏はすでに上のレベルで野球を続けることを決めていたが、進路をプロ1本に絞っていたわけではなかった。

「プロは球団次第でした」。意中の球団は少年時代からファンだった地元の阪神だけ。それ以外なら早稲田大進学を希望していた。「三田学園からは法政に行く人が多かったんですけど、1級上の報徳学園（出身）の人が早稲田にいて『来いやぁ』って言われて……。完全に決まりではなかったですけど、セレクションとかも行って、早稲田の帽子ももらってね。気持ちは早稲田に行きかけていた」。

当然、プロスカウトたちも羽田氏をマークしていたはずだが「どうだったのかは詳しくは知らなかったです」と話す。「広島のスカウトが来られていたのは分かりましたね。ボールを持ってきてくれたんでね。（ボールを）見たらカープってあったので……。近鉄も最後の方に来られていたのかなぁ」。肝心の阪神については「全く分からなかったです」。それでも密かにタイガースからの指名を心待ちにしていた。

近鉄から4位指名、恩師から勧められたことが入団の決め手に

「（元三田学園監督で恩師の）日下さんにいろいろ相談していたんです。日下さんは元近鉄（パールス外野手）ですけど、阪神の人のこともよく知っておられた。何か、そういうつながりもいろいろあってね。阪神かなぁって思っていたんですけどね」。1971年のドラフト会議は11月19日に東京日比谷日生会館で開催されたが「どこに指名されるかなっていうのは少しありましたが、今みたいに学校の部屋で待機とか全くないですからね。普通に学校に行っていました」と話す。

もちろん”阪神から指名されればいいな“の気持ちで、その日を迎えた。「もう野球部を退部して寮も出て、（尼崎市内の）家から学校に通っていたんですが、確か（ドラフトの）結果を知らないまま家に帰ったと思う。その日のうちだったか、翌日だったか（近鉄スカウトから）電話があった。電話に僕は出ずに親父が対応していたんですけどね」。そこで初めて近鉄4位指名を知ったそうだ。「ああ、近鉄かぁって、ただそれだけの感想でした」。

指名順位に全くこだわりはなかったが、阪神以外なら早稲田大進学の方針。「あの時はもう半分以上、大学に傾いていました」。そんな状態からの“大逆転”での近鉄入りだった。「近鉄のスカウトとの交渉は日下さんがほとんどやってくれたんですけど『近鉄は年がいっている選手が多いから、チャンスがある。近鉄はいいぞ』って。日下さんにそう言われたら行かな仕方ないでしょ」。恩師に勧められたのが決め手となって、一転して首をタテに振ったのだ。

そこから話は急ピッチで進んだ。「まぁ、夢はプロやったわけですからね」と阪神への思いも、早稲田大への思いもすべて断ち切って、気持ちを切り替えた。「（近鉄と）契約したのもけっこう早かったと思いますよ」。とはいえ、もしも元近鉄の恩師との出会いがなければ、この時「近鉄・羽田」は誕生していなかったかもしれない。“バファローズ愛”にあふれるレジェンド内野手の野球人生は違ったものだったかもしれない。まさに運命が変わったドラフトでもあったようだ。（山口真司 / Shinji Yamaguchi）