　アルビレックス新潟は6日、ホームで10月4日に開催されるJ1第33節・ファジアーノ岡山戦に、女優やヨガインストラクターとして活躍中の松本莉緒さんが来場すると発表した。

　松本さんは昨年度から新潟県が推進する健康づくり運動「健康立県にいがた」のメインアンバサダーに就任。多岐にわたる健康情報の発信活動を行っている。試合当日は「健康立県にいがた」のPR活動の一環として、松本さんと一緒に体を動かすストレッチヨガの紹介を予定しているという。

　来場決定を伝えたクラブ公式X(旧ツイッター/@albirex_pr)に対し、「すごーい!!」「勝てるよ、絶対」「アルビ急にどうした!?」「お蝶夫人!」「『ガラスの仮面』『エースをねらえ!』『モテキ』見てましたぁぁぁ!!」「世代的に聖者の行進の鈴ちゃん役が印象深い」などのコメントが寄せられた。