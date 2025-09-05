「報告では健康面は100％の状態だったと聞いている。健康状態に疑問はない。あとは本人のパフォーマンス次第だ。我々は優勝争いの真っただ中にいるのだから、求められる基準は高い。5回を投げ切れたのは良かったが、3Aの打者相手なら結果が欲しい。メジャーで投げるには彼自身に強い危機感が必要だし、圧倒的な投球を見せる必要がある」

日本時間3日、3Aシュガーランド（アストロズ傘下）戦に登板した佐々木朗希（23）に対するロバーツ監督の評価は辛辣だった。

■右肩故障完治も一向に球速が上がらず

マイナー4度目の登板にして初めて5イニングを投げたものの、初回に2本の一発を食らうなど3安打4失点。ストレートは最速約155キロ、平均約152キロにとどまった。

すでに右肩インピンジメント症候群は完治。状態は100％にもかかわらず、最大の売りである160キロ超の球速が戻ってこない。マイナーリーガーを圧倒するどころか、本塁打までポンポン献上している現状が、指揮官にはもどかしいのだ。

なにしろ編成責任者であるフリードマン編成本部長自ら、ロッテ時代から徹底マークして獲得にこぎつけた右腕。同本部長は「世界最高の投手のひとりになると信じている」「将来はサイ・ヤング賞を獲得できる才能がある」と公言し、経験を積ませる意味で今年のプレーオフも投げさせようと考えていたほど。

球団や首脳陣の期待は間違いなく大きいのに、それに応えようという姿勢が本人から感じられないことがロバーツ監督の目には「危機感の欠如」と映っているに違いない。

「佐々木に何より欠けているのは危機感というか、正確に言えばチームのために身を粉にしても構わないという強い気持ちでしょう。ロッテ時代からそうでしたから」と、放送関係者がこう続ける。

ベテランも首脳陣も説教

「チームにとっての勝負どころだろうと、お構いなしで離脱する。それも検査で異常が認められないのに、『しっくりこない』などと言って自ら戦列を離れるから、周囲は非難囂々。選手のほとんどは多かれ少なかれ体の異常を抱えながら、それでもチームのために目の色を変えてプレーしているわけで、さすがに佐々木のスタンスを見るに見かねたベテランが直接、本人に説教したこともある。日本で最終年だった昨年の開幕前後には首脳陣から、先発の柱でもあるのだから自分のことだけ考えていてはダメだよ、と言われたほど。本人は分かりましたと意思表示しながら、シーズンが始まると自分から2度も離脱したのです。そんな佐々木だけに、いまもケガを恐れて思い切り腕を振っていないのかもしれません」

■大谷さえチームのために身を削る

例えば大谷翔平（31）やフリーマン（35）は昨季、オフに手術が必要な大ケガを負いながら、ワールドシリーズ終了まで休もうとしなかった。右足首を痛めていたフリーマンは、ヤンキースとのワールドシリーズで4本塁打してMVPに。シーズン終了後、手術を受けた。チームの主力が勝利のために身を削ることもいとわないのがドジャースの強さでもあるし、そんな姿を間近で見ているロバーツ監督だからこそ、佐々木のスタンスが物足りないのだろう。

特派員のひとりがこう言った。

「佐々木はドジャース入りした当初、表面がサラサラして滑りやすいメジャー球の対応に苦慮していた。周りには実績ある投手がごまんといて、吸収すべきことは山ほどあるのに、自分から話し掛けるシーンはほとんど見られなかった。そのスタンスは、いまも続いている。ロバーツ監督は、佐々木のそんな姿勢も不満ではないか」

佐々木はわずか23歳でロッテを退団し、「一度しかない野球人生で後悔のないように、マイナー契約からはい上がって世界一の選手になれるよう頑張ります」と豪語して海を渡った。

すぐにメジャーの40人枠に入り、それは負傷者リスト（IL）に入っている現在も続いているものの、監督から痛烈な言葉を浴びせられるような現状を「後悔」することはないのか。いまのままでは「世界一の選手」どころか、チームの粒ぞろいの先発ローテに名を連ねることもままならない。

ところで佐々木といえば、メジャー挑戦にあたりロッテの優秀なスタッフ３人を“ごっそり引き抜く”という前代未聞の行動で、チーム内で大顰蹙を買っていた。「いったい何様なのか」との批判も噴出したほどだ。まさに「立つ鳥跡を濁す」どころか、泥沼を残して飛び立った異例の移籍劇。いったいあの時、何が起きていたのか。

