¼¯Åç¡¢µþÅÔ¡õ¿À¸ÍÄÉÁö¤Ø¼êÄË¤¤¥É¥í¡¼¡Ä¿¢ÅÄÄ¾ÄÌ¤¬Æ±ÅÀÃÆ¤âµÕÅ¾¤Ê¤é¤º
¡¡2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè28Àá¤¬31Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤È¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡8·î¤Î3»î¹ç¤Ç¾¡Íø¤«¤é±ó¤¶¤«¤ëÀ¶¿å¤¬¡¢¼¯Åç¤ò¡ØIAI¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆüËÜÊ¿¡Ù¤Ë·Þ¤¨¤Æ¤Î°ìÀï¡£½øÈ×¤Ï¼¯Åç¥Ú¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Àè¼ê¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀ¶¿å¤À¤Ã¤¿¡£20Ê¬¡¢È´¤±½Ð¤·¤¿¾¾ºê²÷¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢º¸¤«¤éÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Îüâ¶¶Íø¼ù¤¬¹ç¤ï¤»¤ÆÂÔË¾¤Î°ÜÀÒ¸å½éÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡ÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¼¯Åç¤Ï¡¢¥¥à¡¦¥Æ¥Ò¥ç¥ó¤Î±Ô¤¤¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ä¥¨¥¦¥Ù¥ë¤ÎÏÈ¤ò¤È¤é¤¨¤¿°ì·â¤Ê¤É½ê¡¹¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¡¢À¶¿å¤Î¼éÈ÷¤òÊø¤·¤¤ì¤º¤Ë¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¼¯Åç¤ÏÃÎÇ°·Ä¤ÎÀä¹¥µ¡¤¬Áê¼êGKÇßÅÄÆ©¸ã¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤É¶ì¤·¤à¤¬¡¢74Ê¬¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Ç»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤¹¡£ÅêÆþÄ¾¸å¤ÎçÕ¶¶Í¤¤¬±¦¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤é¥´¡¼¥ëÁ°¤ØÁ÷¤ê¡¢¿¢ÅÄÄ¾ÄÌ¤¬Áê¼ê¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Ã¤ÆÆ¬¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡½ªÈ×²¡¤·¹þ¤ó¤À¼¯Åç¤À¤¬¡¢µÕÅ¾¤Î1ÅÀ¤Ï±ó¤¯¡£30Æü¤Ë¾¡Íø¤·¤¿µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤È¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤Ê¤«¡¢¼¯Åç¤Ï¾¡¤ÁÅÀ¡Ö1¡×¤ÎÀÑ¤ß¾å¤²¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡Àá¡¢À¶¿å¤Ï13Æü¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤È¡¢¼¯Åç¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¡¡1¡Ý1¡¡¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡20Ê¬¡¡üâ¶¶Íø¼ù¡ÊÀ¶¿å¡Ë
1¡Ý1¡¡74Ê¬¡¡¿¢ÅÄÄ¾ÄÌ¡Ê¼¯Åç¡Ë
¡¡8·î¤Î3»î¹ç¤Ç¾¡Íø¤«¤é±ó¤¶¤«¤ëÀ¶¿å¤¬¡¢¼¯Åç¤ò¡ØIAI¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆüËÜÊ¿¡Ù¤Ë·Þ¤¨¤Æ¤Î°ìÀï¡£½øÈ×¤Ï¼¯Åç¥Ú¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Àè¼ê¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀ¶¿å¤À¤Ã¤¿¡£20Ê¬¡¢È´¤±½Ð¤·¤¿¾¾ºê²÷¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢º¸¤«¤éÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Îüâ¶¶Íø¼ù¤¬¹ç¤ï¤»¤ÆÂÔË¾¤Î°ÜÀÒ¸å½éÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡ÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¼¯Åç¤Ï¡¢¥¥à¡¦¥Æ¥Ò¥ç¥ó¤Î±Ô¤¤¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ä¥¨¥¦¥Ù¥ë¤ÎÏÈ¤ò¤È¤é¤¨¤¿°ì·â¤Ê¤É½ê¡¹¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¡¢À¶¿å¤Î¼éÈ÷¤òÊø¤·¤¤ì¤º¤Ë¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£
¡¡½ªÈ×²¡¤·¹þ¤ó¤À¼¯Åç¤À¤¬¡¢µÕÅ¾¤Î1ÅÀ¤Ï±ó¤¯¡£30Æü¤Ë¾¡Íø¤·¤¿µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤È¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤Ê¤«¡¢¼¯Åç¤Ï¾¡¤ÁÅÀ¡Ö1¡×¤ÎÀÑ¤ß¾å¤²¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡Àá¡¢À¶¿å¤Ï13Æü¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤È¡¢¼¯Åç¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¡¡1¡Ý1¡¡¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡20Ê¬¡¡üâ¶¶Íø¼ù¡ÊÀ¶¿å¡Ë
1¡Ý1¡¡74Ê¬¡¡¿¢ÅÄÄ¾ÄÌ¡Ê¼¯Åç¡Ë
¡Ú¥´¡¼¥ëÆ°²è¡ÛÀ¶¿åvs¼¯Åç
¥é¥¤¥ó¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ç¾¡Éé¤¢¤ê— DAZN Japan (@DAZN_JPN) August 31, 2025
¾¾ºê²÷¤Î¥À¥¤¥¢¥´¥Ê¥ë¥é¥ó¤«¤é´°àú¥¯¥í¥¹
»ÅÎ±¤á¤¿¤Î¤Ïüâ¶¶Íø¼ù¡ª
🏆ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè28Àá
🆚À¶¿å¡ß¼¯Åç
📺 #DAZN LIVEÇÛ¿®Ãæ #J¤ß¤è¤¦¤¼#J¥ê¡¼¥° #¤À¤Ã¤¿¤éDAZN
¤³¤ì¤¬¼¯Åç¤Î¾¡Éé¶¯¤µ— DAZN Japan (@DAZN_JPN) August 31, 2025
¶õÃæÀï¤òÀ©¤·¤¿DF¥ê¡¼¥À¡¼¤¬
¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Ç¤³¤¸³«¤±¤¿
¿¢ÅÄÄ¾ÄÌ¤¬Æ±ÅÀ¥´¡¼¥ë🔥
🏆ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Âè28Àá
🆚À¶¿å¡ß¼¯Åç
📺 #DAZN LIVEÇÛ¿®Ãæ #J¤ß¤è¤¦¤¼#J¥ê¡¼¥° #¤À¤Ã¤¿¤éDAZN