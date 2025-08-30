¡ÔÂçÃ«¤«¤é26²¯±ßÁ÷¶â¡Õ¡Ö¥Ø¥¤¡¢¥¤¥Ã¥Ú¥¤¡£æÆÊ¿¤¬Á°¤òÊâ¤¤¤Æ¤ë¤¼¡×¡È°ãË¡ÅÒÇî¤ÎÆ¹¸µ¡É¥Ü¥¦¥ä¡¼¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡Ö¶¼¤·¤Î¿¿Áê¡×¡¢¿å¸¶¤«¤éÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÈÁêËÀ¤ÎÁÇ´é¡É
¡¡¤¤¤Þ¤ä¡ÈÀ¤³¦°ì¤ÎÌîµåÁª¼ê¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¡£µð³Û¤Î¡ÖÂçÃ«¥Þ¥Í¡¼¡×¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¤Î¤¬¡¢2024Ç¯3·î¤ËÈ¯³Ð¤·¤¿¸µÀìÂ°ÄÌÌõ¡¦¿å¸¶°ìÊ¿¼õ·º¼Ô¡Ê40¡Ë¤Ë¤è¤ë¡Ö°ãË¡ÅÒÇî»ö·ï¡×¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀÞ¤ì¤¿ÂçÃ«¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ò¼ê¤Ë¡¢Æ¹¸µ¤ÎÃç´Ö¤ÎÁ°¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¿å¸¶°ìÊ¿¡Ä¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÌª·î¥Ý¡¼¥«¡¼¼Ì¿¿¡×¤â
¡¡Âè1²óµ»ö¡ÔÂçÃ«æÆÊ¿¤Î26²¯±ß¤òñÙ¤·¼è¤Ã¤¿¡È°ãË¡ÅÒÇî¤ÎÆ¹¸µ¡É¤¬¹ðÇò¡ª¡Ö¿å¸¶°ìÊ¿¡¦¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤È¤ÎËÜÅö¤Î´Ø·¸¡×¡Õ¤Ç¤Ï¡¢°ãË¡ÅÒÇî¤ÎÆ¹¸µ¡¢¥Þ¥·¥å¡¼¡¦¥Ü¥¦¥ä¡¼Èï¹ð¡Ê50¡Ë¤È¿å¸¶¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¡Ö¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Áª¼ê¤¿¤Á¤È¤Î²ñ¹ç¡×¤ä¡¢ÅÒ¤±¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¤¸¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Î¸ýºÂ¤«¤éÂç¶â¤¬Î®¤ì¤¿»ö·ï¤Î¿¿Áê¤È¤Ï¨¡¨¡¡£8·î29Æü¡ÊÊÆ¡¦¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤ËÊÆÏ¢Ë®ÃÏºÛ¤ÇÈ½·è¸À¤¤ÅÏ¤·¤ò¼õ¤±¤ë¥Ü¥¦¥ä¡¼Èï¹ð¤¬¡¢¤½¤ÎÄ¾Á°¤Ë¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¿åÃ«ÃÝ½¨»á¤ÎÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅö»þ¤Î¿¿Áê¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊÊ¸Ãæ·É¾ÎÎ¬¡Ë¡ÚÁ´3²ó¤ÎÂè2²ó¡£Âè1²ó¤«¤éÆÉ¤à¡Û
¡Ö°ìÊ¿¤¬æÆÊ¿¤ËÌÛ¤Ã¤Æ¥«¥Í¤òÅð¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤ÏÁÛÁü¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Ü¥¦¥ä¡¼¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é¤¹¤°¡¢°ãË¡ÅÒÇî¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÅÒ¤±»Ï¤á¤¿¿å¸¶¡£´Ö¤â¤Ê¤¯Éé¤±¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¿å¸¶¤Ï¤¹¤°¤Ë»ñ¶â¤äÅÒ¤±¶â¤Î¾å¸Â¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¤è¤¦¥Ü¥¦¥ä¡¼Â¦¤ËÍ×µá¡£¥Ü¥¦¥ä¡¼¤Ï¤½¤ÎÅÔÅÙ±þ¤¸¡¢Éé¤±³Û¤ÏÁý¤¨Â³¤±¤¿¡£
¡¡¥Ü¥¦¥ä¡¼Â¦¤ËºÇ½é¤ÎÁ÷¶â¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï2021Ç¯11·îÈ¾¤Ð¤Ç¡¢¶â³Û¤ÏÌó4Ëü¥É¥ë¡Ê630Ëü±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¥Ü¥¦¥ä¡¼¤ÏºÇ½é¡¢¸ýºÂ¤ÎÌ¾µÁ¿Í¤ËÃí°Õ¤ÏÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢3²óÌÜ¤ÎÁ÷¶â¤Ç¶Ã¤¯¤Ù¤»ö¼Â¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£Ì¾µÁ¿Í¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖºÇ½é¤ÎÁ÷¶â»þ¤«¤é¸ýºÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀâÌÀ¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ø¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¡Ù¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤ò¸«¤Æ¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¤À¤¬¡¢¥Ü¥¦¥ä¡¼¤Ï¡¢¡Ö°ìÊ¿¤¬æÆÊ¿¤ËÌÛ¤Ã¤Æ¥«¥Í¤òÅð¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤ÏÁÛÁü¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¡£
¡ÖæÆÊ¿¤¬¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅÒÇî¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤¬´íµ¡¤ËÉÎ¤¹¤ë¡£°ìÊ¿¤¬æÆÊ¿¤ÎÂåÍý¿Í¤Ê¤Î¤«¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï2¿Í¤Ç°ì½ï¤ËÅÒ¤±¤Ë¶½¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤Ï¤¿¤Þ¤¿æÆÊ¿¤«¤é¤ª¶â¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢°ìÊ¿¤¬ÅÒ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¿§¡¹¤Ê²ÄÇ½À¤¬ÒôÓÍ¤ËÆ¬¤ò¶î¤±½ä¤Ã¤¿¡×
¡¡ÈÈ¹Ô¤Î¼ê¸ý¤ÏÁÜºº¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¿å¸¶¤Ï¡¢ÂçÃ«¤Î¸ýºÂ¤Î¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤äÅÅÏÃÈÖ¹æ¤ò¼«¿È¤Î¤â¤Î¤ËÊÑ¹¹¤·¡¢¶ä¹Ô¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ÆÂçÃ«¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¡¢Á÷¶â¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤½¤Î³Û¤ÏÂ¿¤¤»þ¤Ç120Ëü¥É¥ë¡ÊÌó1²¯8000Ëü±ß¡Ë¤Ë¤â¾å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ü¥¦¥ä¡¼¤ÏÌ¾µÁ¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤¨¤ÆÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¡£
¡Ö²¶¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅÒÇî¤ò±¿±Ä¤·¡¢¸ÜµÒ¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡£Éé¤±¤¿Ê¬¤¬¤¤Ã¤Á¤êÁ÷¶â¤µ¤ì¤µ¤¨¤¹¤ì¤Ð¡¢¥«¥Í¤Î½Ð½ê¤Ï½ÅÍ×¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¸ÜµÒ¤Ë¤Ï¡¢¼Â¶È²È¤ä¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£Èà¤é¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ò±£¤·¤¿¤¬¤ë¤«¤é¡¢Æ±ÍÍ¤ËÍ¾·×¤ÊÁ§º÷¤Ï¤·¤Ê¤¤¤ó¤À¡×
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¤é¤·¤¤¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢¿å¸¶¤ÈÂçÃ«¥Þ¥Í¡¼¤ò¤á¤°¤ë¡Ö¶¦ÈÈ´Ø·¸¡×¤òÂ³¤±¤¿»ö¼Â¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤à¤È¡¢¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¿ô½µ´Ö¤Ë1²ó¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç50Ëü¥É¥ëÃ±°Ì¤ÎÂç¶â¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¡£²¶¤â²ÈÂ²¤â½á¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸ýºÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¤³¤Î¡Ø´°àú¤Ê¥·¥Ê¥ê¥ª¡Ù¤ò»ß¤á¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£³Û¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¤¤¤Ä¤«¤Ï¥Ð¥ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·üÇ°¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Íß¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¡×
¡¡¿å¸¶¤Ï2021Ç¯¤Î9·î¤«¤é2024Ç¯1·î¤´¤í¤Þ¤Ç¤ÎÌó2Ç¯È¾¤Ç¡¢Ìó1Ëü9000²ó¤âÅÒ¤±Â³¤±¤¿¡£1ÆüÅö¤¿¤êÊ¿¶Ñ25²ó¤Î·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î´Ö¡¢¿å¸¶¤È¥Ü¥¦¥ä¡¼¤¬¸ò¤ï¤·¤¿·ÈÂÓ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¾å¸Â¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¡©¡¡Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢»ÙÊ§¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿´ÇÛ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤è¡Ó
¡¡¿´ÇÛ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡ÖÂçÃ«¥Þ¥Í¡¼¡×¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£¤½¤ì¤ò¥Ü¥¦¥ä¡¼¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¿å¸¶¤Î°ú¤¾å¤²Í×µá¤Ë±þ¤¸Â³¤±¤¿¡£¥Ü¥¦¥ä¡¼¤Ï¤³¤ó¤ÊËÜ¿´¤âÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡ÖÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¡¢æÆÊ¿¤Î¸ýºÂ¤«¤é¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿Áí³Û1700Ëü¥É¥ë¤Ï¡¢æÆÊ¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤µ¤Û¤É¤ÎÂç¶â¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£·ÐºÑÅª¤ËÄË¤¯¤âáÚ¤¯¤â¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×
¡¡ÂçÃ«¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÆþÃÄ»þ¤Ë·ë¤ó¤À·ÀÌó¤Ï10Ç¯¤ÇÁí³Û7²¯¥É¥ë¡ÊÌó1015²¯±ß¡Ë¡£¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¹¹ð¼ýÆþ¤âÇ¯´ÖÌó1²¯¥É¥ë¡ÊÌó145²¯±ß¡Ë¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤À¤«¤é¾¯¤·¤°¤é¤¤ÅÒÇî¤ËÃí¤®¹þ¤ó¤Ç¤âÊ¿µ¤¤À¤í¤¦¡×¨¡¨¡¥Ü¥¦¥ä¡¼¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê³«¤Ä¾¤ê¤ò´¶¤¸¤¿¡£
°ìÊ¿¤Ï¡Ö²²ÉÂ¤Ç²ÉÌÛ¡×
¡¡¿å¸¶¤«¤é¥Ü¥¦¥ä¡¼¤Ø¤ÎÁ÷¶â¤Ï¡¢¤¿¤Ó¤¿¤ÓÂÚ¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÅÙ¤Ë¥Ü¥¦¥ä¡¼Â¦¤Ï·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¡¢¿å¸¶¤Ë»ÙÊ§¤¤¤òºÅÂ¥¤·¤¿¡£2023Ç¯11·îÈ¾¤Ð¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¶¼¤·¤È¤â¤È¤ì¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò¥Ø¥¤¡¢°ìÊ¿¡£¤â¤¦¶âÍËÆü¤Î2»þ¤À¤è¡£ÅÅÏÃ¤Ë¤Ê¤¼ÀÞ¤êÊÖ¤·¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£²¶¤Ïº£¥Ë¥å¡¼¥Ý¡¼¥È¥Ó¡¼¥Á¤Ë¤¤¤Æ¡¢æÆÊ¿¤¬¸¤¤òÏ¢¤ì¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¡£Èà¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¡¢»ÙÊ§¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤À¤¼¡Ó
¡¡¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¿¿°Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¥Ü¥¦¥ä¡¼¤Ï¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡Ö²¶¤ÎÍ§¿Í¤¬æÆÊ¿¤ò¸«¤¿¤ó¤À¡£¤½¤ì¤ò²¶¤¬¸«¤¿¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¡¢°ìÊ¿¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤Ç¤â¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÈà¤ÏÅÅÏÃ¤ò¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤Î¸å¤Ë¤¹¤°ÀÞ¤êÊÖ¤·¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢°ìÊ¿¤Ë¤Ï²²ÉÂ¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£Á÷¶â¤¬ÅÙ¡¹´üÆü¤Þ¤Ç¤Ë¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿¡×
¡¡²²ÉÂ¤Ç²ÉÌÛ¡£¤½¤ì¤¬¿å¸¶¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ü¥¦¥ä¡¼¤¬Êú¤¤¤¿°õ¾Ý¤À¡£
¡¡¥Ü¥¦¥ä¡¼¤ÏÍ§¿Í¤Î¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥ã¡¼¡ÊÆâÌî¼ê¡¦¸µ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¤«¤é²¿ÅÙ¤«¥¨¥ó¥¼¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¾·¤«¤ì¡¢¿å¸¶¤Ë¤â²ñ¤Ã¤¿¡£
¡ÖHi¡¡How¡¡are¡¡you¡©¡×¡ÖGood¡¡to¡¡see¡¡you.¡×
¡¡´ÊÃ±¤Ê°§»¢¤ò¸ò¤ï¤¹ÄøÅÙ¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î²ñÏÃ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö°ìÅÙ¡¢°ìÊ¿¤ÈÍ§¿Í¤È3¿Í¤Ç¥«¥Õ¥§¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¸ý¿ô¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ÂçÃ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿å¸¶¤Î¸ý¤«¤é¸ì¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÈà¤ÏËÜÅö¤Ë¥¢¥á¥¤¥¸¥ó¥°¤À¡×¡¢¡ÖæÆÊ¿¤Ï¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÄÌ¤ê°ìÊ×¤ÎÆâÍÆ¡£¥Ü¥¦¥ä¡¼¤Ï¡¢¿å¸¶¤¬ÂçÃ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¤Î¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº£»×¤¨¤Ð¡¢²¶¤«¤éÍ¾·×¤Ê¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡¤³¤Î¸å¡¢ÊÆÁÜººÅö¶É¤ÎÁÜºº¤¬¿Ê¤ß¡¢2024Ç¯3·î¤Ë¿å¸¶¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Ü¥¦¥ä¡¼¤ÏÂçÃ«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âç¥¤ËÍî¤Á¤Ê¤¤¡ÈÆæ¡É¤¬¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿--Âè3²óµ»ö¤Ç¾ÜÊó¤¹¤ë¡£
¡ÊÂè3²ó¤Ë¤Ä¤Å¤¯¡Ë
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¿åÃ«ÃÝ½¨¡Ê¤ß¤º¤¿¤Ë¡¦¤¿¤±¤Ò¤Ç¡Ë¡¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¡£1975Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¾åÃÒÂçÂ´¡£2011Ç¯¡¢¡ØÆüËÜ¤ò¼Î¤Æ¤¿ÃË¤¿¤Á¡Ù¤ÇÂè9²ó³«¹â·ò¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£10Ç¯Ä¶¤Î¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÂÚºßÎò¤ò¤â¤È¤Ë¡Ö¥¢¥¸¥¢¤ÈÆüËÜ¿Í¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿»ö·ï¤ò´Þ¤á¤¿¸½Âå¤ÎÀ¤Áê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÉý¹¤¯¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨½µ´©¥Ý¥¹¥È2025Ç¯9·î12Æü¹æ