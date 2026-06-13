日本時間6月11日、ドジャース・大谷翔平が敵地で行われたパイレーツ戦に「1番・投手」の二刀流で出場。9回に12号2ランホームランを放ったものの、チームは逆転負けを喫した。【写真】事件発覚直前、水原一平氏が大谷とのトークショーで見せていた”笑顔”公開が迫る「MLB映画」惜しくも2連勝を逃したドジャースだが、大谷や山本由伸、佐々木朗希らをはじめとした日本人メジャーリーガーにフォーカスした“映画”が間もなく公開