タレント・小林礼奈が３０日に自身のブログを更新。再婚相手との初めての子どもである第２子を妊娠したことを発表した。

「いつも応援ありがとうございます！この度、新しい命を授かりました。現在妊娠５ヶ月で、出産予定は２月を予定しております」と報告。「子連れ再婚である私たちの間には大きな課題も待ち受けていると思いますが…娘をいつも大事にしてくれる彼となら、楽しみながら乗り越えていけると思ってます！！」とつづり、年下の夫とエコー写真を持つ写真をアップした。

小林はお笑いコンビ「流れ星☆」のたきうえこと瀧上伸一郎と２０１６年に結婚し、同年９月に１女をもうけたが、互いにブログで“夫婦げんか”を展開し、２０年１０月に離婚。長女を連れて新潟県に移住した。今年６月には８歳年下の男性との再婚を発表。「彼とは、今年３月の彼氏募集イベントを機に付き合って間もないですが 出会ってから会わない時間のほうが少ないほど濃厚な時間を共にし、何より私の娘を大事にしてくれる姿や彼の娘に対しての関わり方や生活面を見て『この人となら家族としてやっていける！』と思い ２人で結婚することを決めました」と伝えた。

小林はこの１年を回顧し「去年の今頃は娘と二人暮らしでした。彼とも出会っていないので、赤ちゃんを授かるなんて…夢にも思わなかった」としみじみ。そして「９年ぶりの出産。シングルマザーのとき、幼い娘から『兄弟が欲しい』と言われたこともありましたが…。そんな事起こるわけがないので。一度はお姉ちゃんになる事を諦めさせた事もありました。娘も小学校３年生になった今『お姉ちゃんになる』という事がまた幼い頃の気持ちとは変わってると思うけど（幼い頃散々諦めさせたこともあり）私の身体を気にかけてくれたり、お友達に話してみたりと、少しずつ心の準備ができているみたいです！」と娘の様子を記した。

お腹の赤ちゃんについては「心臓が動いていたり、足をバタバタさせていたり。すでに人の形をしていてとっても可愛いです」という。「どうか私たち家族を温かく見守ってくれたら幸いです」とメッセージを寄せた。

元夫のお笑いコンビ「流れ星☆」たきうえは７月２６日、単独ライブツアーの初日公演で取材に応じた際、元妻の再婚に言及。再婚発表した翌日に連絡があったと明かし「再婚おめでとうございます。養育費はこれからも払いますので」とコメントした。