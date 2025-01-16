元ものまねタレントでブロガー小林礼奈さんが2025年1月25日にブログで、かつての友人が自身の「アンチ」になり、あらぬ噂を流していることを明かした。「縁が切れて良かったと思ったら...」小林さんはブログで、過去に「アンチ体質」で、テレビ局にタレントを降板させるようメールするような友人がいたことを告白。自身にはなにも危害がなく、「接してる時のその子のことは遊んでて楽しいし大好きだった」というものの、「ちょっ