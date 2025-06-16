元ものまねタレントでブロガーの小林礼奈さん（33）が2025年6月16日、ABEMAの情報バラエティー番組「秘密のママ園」からの出演依頼があったとブログで明かした。だが小林さんは、「彼氏できたから出れなかった」と断った理由を明かしている。「彼氏できたから出れなかったけど！笑」6月3日のブログで、付き合っている彼氏が24歳だと明かした小林さん。直近のブログ記事では、彼氏も顔出ししながら登場している。先述した16日の「シ