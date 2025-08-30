この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「12人産んだ助産師HISAKOの子育てチャンネル」で、12人の子を持つ助産師HISAKOさんが「赤ちゃんからオッサンの臭い！？ママ必見！赤ちゃんをアトピーから守るには！？絶対に必要な事をお伝えします！！！！」と題した動画を公開。発信力抜群のHISAKOさんが、赤ちゃんの湿疹やアトピー、アレルギーを防ぐために“顔だけ”ではなく“全身”への徹底した保湿の重要性を熱弁した。



生後1ヶ月のはるきくんをモデルに「お肌がすごくきれいだけど、頭には脂肪性湿疹（かさぶた状）ができています。これはこの時期特有のもの」と解説したHISAKOさん。お母さんに普段の保湿について尋ねると、「顔だけ」という回答に、「このパターンが本当に多い」とうなずきつつ、「日本小児科学会や皮膚科学会は“全身、頭の先からつま先まで”の保湿を推奨しているんですよ！」と強く訴えた。



赤ちゃんは生まれた直後、ママのお腹からもらった女性ホルモンの影響で、皮脂分泌が多く頭皮は「お父さんの枕みたいな油臭」になることも。「皮脂でベタベタなのに保湿はいらないと勘違いしやすい」と警鐘を鳴らし、「お風呂上がりは表皮が大人の半分くらいの薄さで水分が一気に蒸発、さらに皮脂分泌過剰や“隠れ乾燥”につながる。保湿は絶対！」と述べた。その上で、「湿疹やアトピー、食物アレルギーの予防にはバリア機能の強化が鍵。保湿を徹底しないと“攻撃的な体質”を作ってしまう」とし、「いろんなウイルス感染症やアレルギーリスクも、2歳以降の保湿状況と関連があると、国立生育医療センターの研究もある」と強調した。



季節や赤ちゃんの肌状態にあわせて「夏はさらっとしたタイプ、冬や乾燥がひどい場合はワセリンなど油分の多いものを」とアドバイス。「病院のものが一番効くと思い込んでいませんか？実は市販品の方が合うことも多い。『我が子に何が合うか』を見つけて」と呼びかけた。最後に、湿疹の“かさぶた”についても無理に取らず「必要以上にいじると逆にバリア低下につながる」と注意喚起。「保湿は絶対！顔だけじゃなく全身、お風呂上がりだけでなく朝やおむつ替えのたびにも。これが赤ちゃんを強いお肌、元気な人生へ導きます」とメッセージで動画を締めくくった。