8月28日、Hey! Say! JUMPの中島裕翔（ゆうと）が、同日をもってグループを卒業することが発表された。あまりに突然の脱退に、SNSではファンの悲鳴と不信感を抱く声が続出している。

同グループは、2025年でデビュー18周年を迎える。STARTO ENTERTAINMENT社の公式サイトでは、《20周年に向けての活動の協議を重ねていく中、中島より自立して個人での活動をしていきたい旨の申し出がございました》とし、《その思いを、全員が尊重するという結論に至りましたので、弊社としましても、その意向を尊重することといたしました》と経緯が説明された。

発表にあたり、中島本人のコメントも寄せられた。《突然のご報告となり大変申し訳ございません》と謝罪しつつ、ファンへの感謝を伝え、《1人の人間として私には何ができるのか、自分とは何なのかと考えた時に、自分にはお芝居に対する強い思いがありました》と、独立を決めた理由をつづっている。

Xでは、急転直下の脱退に、驚きと悲しみの声が噴出。なかでも話題に上ったのは、2024年12月からおこなわれたドームツアーの、とあるグッズアイテムだった。

「2024年10月、グループのゲリラインスタライブでツアーグッズが発表されたのですが、注目を集めたのが“高級ペンライト”でした。カラー展開は9色で、ベーシックな白と、メンバー8人のカラーが入っており、ライブ内容とペンライトが連動するよう無線制御機能がついています。しかし、8000円と高額のアイテムだったため、ファンからは『ちょっと高すぎる』と戸惑いの声があがっていたんです。

メンバーたちも値段を気にしていたのか、『向こう3年は使う』と、20周年の時期まで使えると“約束”していました。そのため、ファンからすれば、『20周年まではこのメンバーでやってくれる』と保証されたつもりでいたはずです。中島さんの突然の脱退で『裏切られた』と思った人も少なくありません」（芸能記者）

Xでは、中島の脱退発表に、不信感を訴える声が相次いでいる。

《「3年は必ずこの体制でライブがあるよ!」って安心をもらえたと、それが真実であるようにとファンは買ってたと思う。》

《ペンライト3年は使えるようにって販売したんじゃないの???》

《ペンライト3年間使える=メンバーがこの3年で欠けることはないの意味で捉えてたので、まさか自担がこうなると思ってなくてショック…お金がどうこうじゃなくて、信じてた気持ちをポッキリ折られた感じ。》

8月31日に、グループで出演予定だった『a-nation 2025』は、中島抜きの7人で出演するという。即日卒業、最後のお別れコンサートなどもなし、という“急すぎる脱退”に、ファンの心中は穏やかでない。はたして円満脱退なのか、何かしらの事情があるのか、しばらくはファンが気をもむ日々が続きそうだ。