YouTubeチャンネル「しのずチャンネル」を運営する主婦YouTuberのshinoさんが、『【100均購入品】もはや事件‼︎キャンドゥで売ってる家具を組み立てて使ってみた！』と題した動画を公開。人気100円ショップ・キャンドゥで見つけた新たな家具「マルチキャスターワゴン」について、組み立てから実際の使用感までを徹底検証した。

shinoさんは「キャンドゥにもオリジナル商品はあるわけですよ。なんだけど、ほぼね、あの、300円以上なんですよ。」と、同店の価格帯やセリア・ダイソーとの違いに触れつつ、今回の商品について「買うか悩んだんだけど、買っちゃったー。マルチキャスターワゴンです。すごくない?これ。これ100円ショップで売ってるんだよ。やばくない?」と驚きと興奮を隠せない様子。

開封から組み立て作業までを細かく紹介。その過程で「けど、作ってみての第一印象としては、これ、1,800円は高くないか? すごいけどね。いや、すごいよ。うん。けど、高い気がするぞ。」と本音も飛び出した。さらに、「プラスチックなので、やはり、ここに、力を入れると、ちょっと、ベコベコと、沈みます」と素材や耐久性もチェックし、「2リットルのペットボトルは縦では入らないけど、横ならOK」と収納量や使い勝手を実践形式で紹介。

キッチンや洗面所など家庭内での実用例を数多く披露。「料理中とかも、こう、移動させて、取って、使って、っていうのがね、楽にできるかな」「軽いので、持ち運びも楽々」と用途の広さや利便性も伝え、「錆とかを、気にする必要もないし、軽いから、こう、簡単に、移動も、できちゃうし、いろんな応用が、あって、ごめんなさい」と、予想以上の満足感をにじませた。

