米国アリゾナ州で巨大な砂嵐が発生し、およそ１万５０００世帯が停電し、空港施設の一部が損傷するなどの被害が相次いだ。

２６日（現地時間）、ＡＰ通信などによると、前日の夕方、アリゾナ州の大都市フェニックス一帯に「ハブーブ（Ｈａｂｏｏｂ）」と呼ばれる巨大砂嵐が襲来した。

その当時の映像を見ると、まるでＳＦ映画のように、数十メートルの高さにも及ぶ巨大な茶色い砂と塵が都市全体を覆い尽くし、地上の視界がほとんど見えない状態となった。

砂嵐が到達した直後には、激しい雷雨と強風が発生し、街路樹が倒れるなどして大規模な停電が発生。米国の停電情報サイト「ＰｏｗｅｒＯｕｔａｇｅ」によると、フェニックスを含むマリコパ郡では約１万５０００世帯および商業施設で停電が報告された。

空港や道路交通にも影響が出た。フェニックス・スカイハーバー国際空港では、時速１１３キロの突風により、連絡通路やターミナルの屋根の一部が破損。強風による安全上の懸念から、約１時間にわたりすべての航空機の離着陸が停止された。

「ハブーブ」砂嵐は、アリゾナ州の砂漠地帯で夏の強い季節風（モンスーン）によって発生する現象だ。大気中の強い上昇気流が砂漠の地表の砂や塵を一気に巻き上げて形成される。遠くからも確認できるが、移動速度が非常に速いため避けることが難しいことで知られている。