つい賞味期限切れに反応？冷蔵庫を開けるだけでわかるタテ型・ヨコ型回路の違い。とっさの判断で見えてくるあなたの脳の型

冷蔵庫を開けて、目的のものを手に取れるか、それともたまたま目に入った賞味期限切れの食べ物が気になって手に取るか…。



これらの行動も「タテ型」「ヨコ型」と2種類ある脳の回路がどちらを優先しているかによって、違いが現れる。主にタテ型は「遠くの一点に集中する」、ヨコ型回路は「近くを満遍なく感じ取る」傾向にあり、通常どちらかを選んだらその1種類しか見えなくなるという。



夫婦や上司部下、友人たちで対話のすれ違いが起きてしまうことも、この脳の回路によるものだそうだ。





タテ型優先の人が冷蔵庫を開けると…

累計100万部超の「トリセツ」シリーズを手がける、黒川伊保子さんの著書『対話のトリセツ』（講談社＋α新書）から、一部抜粋・再編集して紹介する。

タテ型回路は、「空間全体を眺めて、すばやく特異点をキャッチアップし、それを目標点に定めて瞬時に照準を合わせ、行動を起こす」という役割を果たしている。まさに、優秀なスナイパー（射手）の行動そのもの。

ちなみに、タテ型優先の人は、冷蔵庫の扉を開けたときも、とっさにこの演算を行う。すばやく特異点《危険なもの、そこにあってはならないもの》をキャッチアップして、そこに意識を集中してしまうのである。

このため「辛子のチューブを取りに行ったのに、賞味期限切れの納豆に意識をからめとられてしまう」なんてことが多発するわけ。

狩人たちの脳の優先順位は、当然、獲物（辛子のチューブ）よりも危険なもの（賞味期限切れ）が上。獲物と敵が同時に現れたら、獲物に気を取られている場合じゃないもの。

加えて、タテ型回路は数字にも鋭敏である。距離感やスピード感をつかんだり、数や量を直感的に把握したり、面の数や角度を認知してものの構造を把握したりする回路だから、数字という概念と親和性が高いのだ。

夫の行動は嫌がらせでもない

20世紀の上司はよく「数字で証明できる？」というセリフで、ヨコ型女子の部下の直感力からくるなかなかいい発想を蹴飛ばしていたけれど、あれも嫌がらせなんかじゃなく、せっかくの意見だから腹に落としたい一心だったのかも。

「きみの思い込みじゃなくて、本当なの？本当なら、ぜひ信じたい。それが真であることを証明してほしい」みたいな。

数字に鋭敏だから、冷蔵庫の風景の中で、海苔佃煮の瓶の白い蓋にスタンプされた数字、納豆のパックにスタンプされた数字が目に飛び込んでくるわけ。

この世の多くの妻たちが「夫は、頼んだものは持ってこないくせに、賞味期限切れの食品だけは持ってくる」とため息をつくが、これは、タテ型回路が、セオリー通りに動いただけ。嫌がらせなんかじゃ、けっしてないのである。

タテ型はすばやく問題点をキャッチ

荒野を行くときも、冷蔵庫を開けたときも、タテ型回路は、「空間全体を眺めて、すばやく特異点をキャッチアップし、それを目標点に定めて瞬時に照準を合わせ、行動を起こす」。

そして、概念空間もそれに準じる。脳の原初的な領域は、物理空間か概念空間かの区別なんてしてはいないからね。

そもそも、目の前の現実の物理空間だって、左右二つの網膜に映った平面的な画像を、脳の視覚野が統合して勝手に奥行きを作り出し、脳の持ち主に見せている、いわば「概念空間」のようなものなのだもの。

というわけで、何か問題が起こったとき、タテ型回路は「すばやく問題点をキャッチアップして、目の前の現実問題の解決に照準を合わせ、さっさと動き出す」ことになる。

概念空間の中でも、特異点にいち早く照準が合い、そこに集中して行動を起こさずにはいられないのである。このため、「開口一番、言ってやりたいことば」がたいていダメ出し。

相手にはそれに至った事情も心情もあるのに、それを聞いていられないし、そもそも現実問題が回避されるまでは、事情や心情はどうでもいい。というより、その時点では、この世にそんなものがあることに思い至らないのである。

タテ型のとっさの感覚は“正しい”

現代では「コンプライアンス的にどうなの？」と突っ込みが入りそうな事態だけど、脳のこの感覚は、極めて正しい。なにせ、狩りや戦いの現場＝「一瞬の後には命の保証がない現場」で進化してきた回路である。

「特異点への注視が最優先。事情や心情がそれに先んじてしまっては命が危ない」という本能の上に制御されている会話なんだもの、「いきなりダメ出し、言い訳も聞かない」のは、あまりにも当たり前だ。

そのダメ出しをなんとか呑み込んで、ダメ出しの前にねぎらいを言うマナーを私は熱烈推奨しているけれど、このタテ型のとっさの感覚を「コンプライアンス的」にあまりに抑え込んでしまうと、組織は、危機対応力を失うことになる。

危機が起きたときに優位に働く

特異点への注視を最優先する、タテ型回路の「とっさの感覚」は、危機が起こったときの対応の早さと正しさにおいて、圧倒的なアドバンテージを呈することになる。

このため、危機対応の現場では「いきなりダメ出し、言い訳も聞かない」コミュニケーションがどうしても必要になる。言われる側にも、その覚悟が必要だ。

私は、外科医や消防士、軍人を描くドラマが大好きで、韓流のそれも欧米のそれもよく楽しむけれど、それらに出てくる「いい上司」の対話のトリセツは、世界中同じである。

危機対応の現場では「いきなりダメ出し、言い訳も聞かない」し、それを日ごろから部下に納得させて徹底しているけれど、現場を離れたら、よく話を聞いてやり、ねぎらっている。ジョークも言う。

よくよく考えてみれば、このハイブリッド・コミュニケーションが見たくて、私は、手術室や災害現場を描くドラマを観ているようなものだ。

有事の危機対応の現場では、指揮系統が即断・即伝・即行でないと危ない。だから、部下も「いきなりダメ出し、言い訳も聞かない」に納得している。

ただし、ドラマの中では、それを乗り越えてでも進言しなければいけないことが生じ、それがほとんどの場合、命や国を救うのである。

とはいえ、上司の側も、日ごろの指揮系統が徹底しているからこそ、あえて進言してきた部下のそれを受け入れることができるのだ。

部下がのべつ幕なし恨みがましい言い訳をしていたら、本当に大事な一回も軽んじられてしまう。この阿吽（あうん）の呼吸こそが、タテ型回路の対話の真骨頂といえる。

黒川伊保子

人工知能研究の立場から、脳を機能分析してきたシステムエンジニア。脳のとっさの動きを把握することで、人の気分を読み解くスペシャリスト（感性アナリスト）。コンピュータメーカーにてAI開発に携わり、男女の感性の違いや、ことばの発音が脳にもたらす効果に気づき、コミュニケーション・サイエンスの新領域を拓く。『妻のトリセツ』（講談社＋α新書）をはじめとするトリセツシリーズは累計で100万部を超える。