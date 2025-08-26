¶âÀµ²¸»á¤È²ñ¤¦¤¿¤á¤Ê¤é¡Ö²ñµÄÈ´¤±½Ð¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡×¡Ä¥È¥é¥ó¥×»á¡¢ËÌÄ«Á¯¤ÈÇ¯Æâ¤ÎÂÐÏÃºÆ³«¤Ë°ÕÍß
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡á°ÍÅÄÏÂºÌ¡¢°¤Éô¿¿»Ê¡ÛÊÆ¹ñ¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È´Ú¹ñ¤ÎÍû¡Ê¥¤¡Ëºß¡Ê¥¸¥§¡ËÌÀ¡Ê¥ß¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤¬£²£µÆü¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç²ñÃÌ¤·¡¢ÊÆÄ«ÂÐÏÃºÆ³«¤Ë¸þ¤±¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¡£
¡¡²ñÃÌ¤ÏÃë¿©¤ò¸ò¤¨Ìó£²»þ´ÖÈ¾¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏËÁÆ¬¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸¡Ê¥¥à¥¸¥ç¥ó¥¦¥ó¡ËÄ«Á¯Ï«Æ¯ÅÞÁí½ñµ¤¬¼«¿È¤È¤Î²ñÃÌ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¡¢¡Öº£Ç¯Ãæ¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñ¤Ç£±£°·îËö¤«¤é£±£±·î½é¤á¤Ë³«¤«¤ì¤ë¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑ¶¨ÎÏ²ñµÄ¡Ê£Á£Ð£Å£Ã¡Ë¼óÇ¾²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¡¢¡Ö¡ÊÀµ²¸»á¤È²ñ¤¦¤¿¤á£Á£Ð£Å£Ã¤Î¡Ë²ñµÄ¤òÈ´¤±½Ð¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï£±¼¡À¯¸¢»þ¤Î£²£°£±£¸¡Á£±£¹Ç¯¤ËÀµ²¸»á¤È²ñÃÌ¤ò½Å¤Í¤¿¤¬¡¢Èó³Ë²½¤Î¿ÊÅ¸¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Íû»á¤Ï¡ÖÄ«Á¯È¾Åç¤ÎÊ¿ÏÂ¤Ë¸þ¤±¡¢¿·¤¿¤ÊÆ»¤ò³«¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥È¥é¥ó¥×»á¤Ëµá¤á¤¿¡£
¡¡Íû»á¤Ï£²£³Æü¤ÎÀÐÇË¼óÁê¤È¤Î²ñÃÌ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÆüÊÆ´Ú£³¤«¹ñ¤ÎÏ¢·È¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë°Õ¸þ¤âÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ïºß´ÚÊÆ·³¤Î´ðÃÏ·úÀß¤ËÊÆÂ¦¤¬Â¿Âç¤ÊÈñÍÑ¤òÉéÃ´¤·¤¿¤È¼çÄ¥¤·¡¢¡ÖÅÚÃÏ¤Î½êÍ¸¢¤ò¾ù¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÍ×µá¤·¤¿¡£ºß´ÚÊÆ·³ÃóÎ±·ÐÈñ¤ÎÉéÃ´Áý¤ò´Ú¹ñ¤«¤é°ú¤½Ð¤¹¤¿¤áÍÉ¤µ¤Ö¤ê¤ò¤«¤±¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡´Ú¹ñÂçÅýÎÎÉÜ¤Îò²¡Ê¥¦¥£¡ËÀ»¡Ê¥½¥ó¡ËÍì¡Ê¥é¥¯¡Ë¹ñ²È°ÂÊÝ¼¼Ä¹¤Ë¤è¤ë¤È²ñÃÌ¤Ç¤ÏÎ¾¹ñ¤ÎËÇ°×ÌäÂê¤ä´Ú¹ñ¤ÎËÉ±ÒÎÏ¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶¨µÄ¤·¤¿¡£¡ÖÁ´¤Æ¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÀ®²Ì¤òÆÀ¤¿¡×¡Êò²»á¡Ë¤È¤¤¤¦¡£²ñÃÌ¸å¡¢µ¼ÔÃÄ¤«¤éËÇ°×ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡Ö¹ç°Õ¤ÏÀ®Î©¤·¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢£²·î¤ÎÀÐÇË¼óÁê¤È¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¶¦Æ±µ¼Ô²ñ¸«¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Íû»á¤Ï²ñÃÌ¸å¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó»ÔÆâ¤Ç±éÀâ¤·¡¢²ñÃÌ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡Ö´Ú¹ñ¤ÏÄ«Á¯È¾Åç¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ò¼é¤ë¾å¤Ç¤è¤ê¼çÆ³Åª¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¹ñËÉÈñ¤òÁý³Û¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£²ñÃÌ¤Ç¤ÏÊÆ´ÚÆ±ÌÁ¤ò¡Ö°ÂÊÝ´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë±þ¤¸¤Æ¸½Âå²½¡×¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç°ìÃ×¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£