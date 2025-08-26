櫻坂46のファッションアイコンは？ 山天×藤吉夏鈴×的野美青がトーク

櫻坂46から山粼 天さん、藤吉夏鈴さん、的野美青さんが登場。抜群のスタイルで、どんな服でもさらりと着こなしてしまうファッション選抜の3人。

山粼 天×藤吉夏鈴×的野美青

藤吉 私は天ちゃんの服が好き。天ちゃんのことめちゃくちゃ信頼してるから、ファッションや髪型のこと、よく相談もしてる。

的野 私も天さんはファッションアイコンっていうイメージです。

山粼 嘘だ〜（笑）。

的野 本当ですよ！（笑）

藤吉 私は肩幅がないから、天ちゃんがよく着てるようなかっこいい服を着ると着られてる感じになっちゃうけど、天ちゃんはすっきり着こなしてるよね。

的野 天さんはレッスンの日とかでも、ちゃんとおしゃれな格好をしてるのがすごいなって。天さんがボサボサの頭でいるところなんて、見たことないですもん！

山粼 えー、うれしい！

的野 私も天さんみたいなメンズライクな格好が好きなので、よく参考にさせてもらったり、“天さんこういう服着てるわ！”と思って似たような服買ったりもします。

藤吉 天ちゃん、小学校の卒業式、パンツスタイルで出てたもんね。

山粼 欅坂46の「風に吹かれても」っていう曲がめっちゃ好きで、その衣装みたいな格好で行ったの。

的野 写真、見たことあります！

藤吉 めっちゃかっこいいよね。

山粼 私は夏鈴ちゃんのファッションが好きだよ。夏鈴ちゃんがよく着てるぴたっとした服だったり、さりげないスリット感だったり、私には似合わないもん。夏鈴ちゃんのおしゃれ顔とスタイルだったら、着てみたい服がたくさんある。

的野 わかります。私もぴたっとした服が似合わない…。

藤吉 みんな、ないものねだりなんだよね（笑）。

山粼 夏鈴ちゃんが着ると、どんな服でも夏鈴ちゃんだけの形になるよね。夏鈴ちゃんのスタイルって、服の形を変えるの（笑）。それが本当に羨ましい！ 夏鈴ちゃんの服の系統って言葉で説明するのが本当に難しいんだけど…。

的野 わかります。“夏鈴さん”っていう系統です。

山粼 そうなの！（笑）

的野 なんていうか、決してか弱くはないんですけど、若干か弱い系なんです。

山粼 わかるよ。めっちゃか弱いわけじゃないんだよね（笑）。

的野 そうなんです（笑）。か弱くはないんですよ。若干なんです。その若干か弱い系ファッションが私には似合わなくて。

山粼 夏鈴ちゃん、編み物するでしょ？ それを自分のファッションに落とし込むのが上手。イヤホンの線の周りを毛糸で編んでたやつ、超かわいかった。そういう細かいところまでこだわってるのがいいなって。でも東京〜大阪の新幹線の中で、3時間ずーっと編み物してたときは本当に驚いた（笑）。

藤吉 趣味なんだよね（笑）。

山粼 的野のファッションは独自の路線をいってる感じ。

藤吉 たしかに！

山粼 柄シャツとか、的野にしか似合わないようなかっこいい服をよく着てるイメージ。

藤吉 的野は骨格もナチュラルだし、歩き方もステージ映えするくらいかっこいいから、そういう服が似合うんだろうね。

的野 柄シャツ好きです！ 普段はメンズの服を着てることのほうが多いんですよ。だからフリフリの衣装を着させてもらったとき、鏡に映った自分を見て、“え、女装!?”ってびっくりしました（笑）。

山粼＆藤吉 あはははは！

的野 髪型が今よりショートっぽいときは、めっちゃ違和感でしたよ（笑）。でも最近は、いろいろ試したほうがいいのかなと思って、ミート＆グリートではスカートやミニワンピに挑戦したりしてます。

山粼 的野の系統を残したスカートスタイル、めっちゃかわいいって思ったけどな。

的野 でもやっぱり、無理してる感じがして落ち着きません（笑）。

山粼 天

やまさき・てん 2005年9月28日生まれ、大阪府出身。二期生。「五月雨よ」「Buddies」ほかセンター楽曲多数。ファッション誌のレギュラーモデルを務めるほか、『ソニックビート』で映画初出演。愛称は天ちゃん。

藤吉夏鈴

ふじよし・かりん 2001年8月29日生まれ、大阪府出身。二期生。繊細かつエッジィな表現力で魅了するカリスマ。WurtSの新曲「BEAT」のMVに特別出演し、MV制作の面白さにハマり中。愛称は夏鈴ちゃん。

的野美青

まとの・みお 2006年11月8日生まれ、福岡県出身。三期生最年少メンバー。12thシングル「Make or Break」センター。高身長、迫力ある声質と存在感の大きさで、力強く新世代の櫻坂46を牽引中。愛称とのさま。

さくらざかフォーティシックス 欅坂46としての活動を経て、2020年10月から櫻坂46が始動。心の奥底に訴えかける楽曲とパフォーマンスで国内外から支持を受ける。終盤を迎えている「5th TOUR 2025“Addiction”」はグループとして最大規模の開催に。12thシングル『Make or Break』が発売中。今年4月にフレッシュな四期生も加入した。