YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö²ÐÁò¾ìÃÌµÁ(µì²¼ÂÌ¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë)¡×¤¬¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤½÷À¤Î°äÂÎ¤Î¤ª¹ü¾å¤²¡×¤Ç¡¢²¼ÂÌ²Ú½ï»á¤¬¡¢²áµî¤ËÃ´Åö¤·¤¿ÁÔÀä¤Ê¤ª¹ü¾å¤²¤Î¸½¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÆ°²è¤Ï¡¢°ÊÁ°¤Ë¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤´°äÂÎ¡×¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¡¢¼«¤éÌ¿¤òÀä¤Ã¤¿¼ã¤¤½÷À¤Î²ÐÁò¤ÎÂ³ÊÔ¡£º£²ó¤Ï¡¢¤´Î¾¿ÆÆó¿Í¤À¤±¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿¤ª¹ü¾å¤²¤Î¾ì¤Ç¸ò¤ï¤µ¤ì¤¿¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤È¤½¤Î°ÕÌ£¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤½¤ê¤ãÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤è¡×¡£²¼ÂÌ»á¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤ËÉº¤¦¶õµ¤´¶¤ò¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤´Î¾¿Æ¤Ï¿¼¤¤Èá¤·¤ß¤Î¤¢¤Þ¤ê¡¢¡ÖÎÞ¤Î¤Ê¤¤µã¤´é¡×¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¤ª¹ü¤ò½¦¤¦¤¿¤á¤Î¤ªÈ¤¤¹¤é¤Þ¤È¤â¤Ë»È¤¨¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¿¼¤¤Èá¤·¤ß¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤½¤Î¾ì¤Î¶õµ¤¤Ï¡¢ÊªÍýÅª¤ÊÂçÊÑ¤µ¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë½Å¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Éã¿Æ¤«¤é¡ÖÇ®¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÉÔ°Õ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿²¼ÂÌ»á¡£²ÐÁò¸å¤ÎÂæ¤ÏÇ®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤ÏÇ®¤ò´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼Â¤Ï¡¢¸Î¿Í¤¬¾Æ»à¤À¤Ã¤¿¤¿¤á²ÐÁò»þ´Ö¤¬Ã»¤¯ºÑ¤ó¤À¤³¤È¤¬ÍýÍ³¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢²¼ÂÌ»á¤Ï¤½¤Î»ö¼Â¤òÄ¾ÀÜ¤ÏÅÁ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢¡Ö¤â¤¦Ç®¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¤À¤±ÀÅ¤«¤ËÊÖ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÊªÍýÅª¤ËÇ®¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼ê¤ÇÄ¾ÀÜ¿¨¤ì¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢Ì¼¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¿Æ¿´¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤È¡¢¡ÖÌ¼¤µ¤ó¤Ï¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¡ÈÇ®¤¤¡É»×¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡×¤È¤¤¤¦Æó½Å¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
²¼ÂÌ»á¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤¿»þ¡¢¤´Î¾¿Æ¤Ï½é¤á¤Æ¡Ê¤¦¤Ã¤¹¤é¤È¡Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¡¢²ÐÁò¾ì¤È¤¤¤¦¶Ë¸Â¤Î¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¸ÀÍÕ¤Î½Å¤ß¤È¡¢¤´°äÂ²¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¤ÎËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£Æü¾ï¤Ç¤Ï·è¤·¤ÆÃÎ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢Ì¿¤Î½ªÃåÅÀ¤Ç¸ò¤ï¤µ¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤Î±ü¿¼¤µ¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤¬¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
²ÐÁò¾ì¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤òÌÀ³Î¤ËÅÁ¤¨¤ë°Ù¡¢¸µ²ÐÁò¾ì¿¦°÷¤¬¸ì¤ë²ÐÁò¾ì¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ÂºÝ¤Î½ÐÍè»ö¤äÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£ ¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤ÊÆâÍÆ¤ò´Þ¤à¶²¤ì¤¬¤¢¤ë°Ù¡¢¶ì¼ê¤ÊÊý¤Ï»ëÄ°¤ò¤ª¹µ¤¨Äº¤¤Þ¤¹ÍÍ¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£