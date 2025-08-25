¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡Ö·î¸«¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×8Ç¯¤Ö¤ê¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡¢¿·ºî¡Ö¤È¤í»Ý¤¹¤¾Æ¤·î¸«¡×¡Ö¤¢¤ó¥Ð¥¿¡¼¤È¤ª¤â¤Á¤Î·î¸«¥Ñ¥¤¡×¤Ê¤É·×8ÉÊÈ¯Çä
¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡×¤Ï9·î3Æü¡¢ËèÇ¯¹±Îã¤Î¡Ö·î¸«¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¿·¾¦ÉÊ5¼ï¤ò´Þ¤àÁ´8ÉÊ¤òÅ¸³«¡£
º£²ó8Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿ÄêÈÖ¤Î¡Ö·î¸«¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿·ºî¡Ö¤È¤í»Ý¤¹¤¾Æ¤·î¸«¡×¡¢¿·ºî¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Ö¤¢¤ó¥Ð¥¿¡¼¤È¤ª¤â¤Á¤Î·î¸«¥Ñ¥¤¡×¤Ê¤É¤ò¼è¤ê¤½¤í¤¨¤ë¡£ÈÎÇä½ªÎ»»þ´ü¤Ï¾¦ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¡£
¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É2025¡Ø·î¸«¡Ù¥á¥Ë¥å¡¼¡Ò9·î3ÆüÈ¯Çä¥á¥Ë¥å¡¼(¤¹¤Ù¤ÆÃ±ÉÊ¤ÎÀÇ¹þ²Á³Ê)¡Ó
¡Ò1¡Ó·î¸«¥Ð¡¼¥¬¡¼(440±ß¡Á)
¡Ò2¡Ó¥Á¡¼¥º·î¸«(470±ß¡Á)
¡Ò3¡Ó¤È¤í»Ý¤¹¤¾Æ¤·î¸«(540±ß¡Á)
¡Ò4¡Ó¤¢¤ó¥Ð¥¿¡¼¤È¤ª¤â¤Á¤Î·î¸«¥Ñ¥¤(190±ß¡Á)
¡Ò5¡Ó·î¸«¥Þ¥Ã¥¯¥·¥§¥¤¥¯»³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥ÈÌ£(S190±ß¡Á)
¡Ò6¡Ó¡ÒÌë¥Þ¥Ã¥¯¡Ó¥È¥ê¥×¥ë¥Ó¡¼¥Õ¤Î¤È¤í»Ý¤¹¤¾Æ¤·î¸«(780±ß¡Á)
¡Ò7¡Ó¡ÒÄ«¥Þ¥Ã¥¯¡Ó·î¸«¥Þ¥Õ¥£¥ó(400±ß¡Á)
¡Ò8¡ÓÀ¥¸ÍÆâ¥ì¥â¥ó¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥½¡¼¥¹(40±ß¡Á)
¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¡Ö·î¸«¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤Ï1991Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¡¢ËèÇ¯½©¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½©¤ÎÉ÷½¬¡È¤ª·î¸«¡É¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¡¢¹ñ»º¤¿¤Þ¤´¤Ë¥Ó¡¼¥Õ¥Ñ¥Æ¥£¡¢¥¹¥â¡¼¥¯¥Ù¡¼¥³¥ó¡¢¥È¥Þ¥È¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¥½¡¼¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤À¡£2025Ç¯¤ÏÌ£¤Î·è¤á¼ê¤È¤Ê¤ë¡Ö¥È¥Þ¥È¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¥½¡¼¥¹¡×¤ò8Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¡£¥È¥Þ¥È´¶Ž¥¥Þ¥è´¶¤ò¤è¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢¥Ð¥¿¡¼¤ÎÌ£¤ï¤¤¤â²Ã¤¨¡¢¤è¤ê¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¿Ê²½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¢¡·î¸«¥Ð¡¼¥¬¡¼
½©¸ÂÄê¤ÎÄêÈÖ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò8Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¡£Å¹ÊÞ¤Ç°ì¤Ä¤º¤Ä¾ø¤·¾Æ¤¤Ë¤¹¤ë¹ñ»º¤¿¤Þ¤´¤ò·î¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¾¦ÉÊ¡£¤½¤³¤Ë¡¢¤Ä¤Ê¤®Ì¤»ÈÍÑ¤Î100%¥Ó¡¼¥Õ¥Ñ¥Æ¥£¡¢¥¹¥â¡¼¥¯¥Ù¡¼¥³¥ó¡¢¤è¤ê¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë²þÎÉ¤·¤¿¡Ö¥È¥Þ¥È¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¥½¡¼¥¹¡×¤ò¤¢¤ï¤»¡¢¥Ð¥ó¥º¤Ç¶´¤ó¤À¡£
¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡Ö·î¸«¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¢¡¥Á¡¼¥º·î¸«
¡Ö·î¸«¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤Ë¡¢¥³¥¯¤¬ÆÃÄ§¤Î¥Á¥§¥À¡¼¥Á¡¼¥º¤ò²Ã¤¨¤¿¾¦ÉÊ¡£
¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡Ö¥Á¡¼¥º·î¸«¡×¢¡¤È¤í»Ý¤¹¤¾Æ¤·î¸«
¤Þ¤í¤ä¤«¤Ç¥³¥¯¿¼¤¤¤¹¤¾Æ¤¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¿·ºî¥á¥Ë¥å¡¼¡£¥¹¥Á¡¼¥à¤·¤¿¥Ð¥¿¡¼É÷Ì£¤Î¤Õ¤ï¤â¤Á¿©´¶¤Î¥Ð¥ó¥º¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Å¹ÊÞ¤Ç¾ø¤·¾Æ¤¤Ë¤¹¤ë¹ñ»º¤¿¤Þ¤´¤È¡¢¤¹¤¾Æ¤¥Õ¥£¥ê¥ó¥°¡¢µí100%¥Ñ¥Æ¥£¡¢¥¹¥â¡¼¥¯¥Ù¡¼¥³¥ó¡¢¥Á¥§¥À¡¼¥Á¡¼¥º¡¢¥È¥Þ¥È¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¥½¡¼¥¹¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¡£¤¹¤¾Æ¤¥Õ¥£¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢µíÆù¤äÌîºÚ¤Î»Ý¤ß¤È¡¢ÍÏ¤Íñ¤Ë¤¹¤¾Æ¤¤ò¤¯¤°¤é¤»¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡Ö¤È¤í»Ý¤¹¤¾Æ¤·î¸«¡×¢¡¤¢¤ó¥Ð¥¿¡¼¤È¤ª¤â¤Á¤Î·î¸«¥Ñ¥¤
ËèÇ¯¿Íµ¤¤Î¡Ö·î¸«¥Ñ¥¤¡×¤Ë¡¢2025Ç¯¤Ï¡È¤¢¤ó¥Ð¥¿¡¼¡É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¿·ÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¡£¤â¤Á¤È¤Ä¤Ö´¶¤Î¤¢¤ë¤¢¤ó¤³¡¢¿·¤¿¤Ë¥Ð¥¿¡¼¥Õ¥£¥ê¥ó¥°¤ò²Ã¤¨¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¿©´¶¤Î¥Ñ¥¤¤ÇÊñ¤ó¤À¡£¾¯¤·±öÌ£¤ò¸ú¤«¤»¤¿¥Ð¥¿¡¼¥Õ¥£¥ê¥ó¥°¤¬¡¢¤¢¤ó¤³¤Î¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡Ö¤¢¤ó¥Ð¥¿¡¼¤È¤ª¤â¤Á¤Î·î¸«¥Ñ¥¤¡×¢¡·î¸«¥Þ¥Ã¥¯¥·¥§¥¤¥¯»³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥ÈÌ£
¡Ö·î¸«¥Þ¥Ã¥¯¥·¥§¥¤¥¯¡×¤Ë¿·¤·¤¤¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£»³Íü»º¤Î¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È²Ì½Á¤ò»È¤Ã¤¿¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼Ì£¤ï¤¤¡£
¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡Ö·î¸«¥Þ¥Ã¥¯¥·¥§¥¤¥¯»³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥ÈÌ£¡×¢¡¡ÒÌë¥Þ¥Ã¥¯¡Ó¥È¥ê¥×¥ë¥Ó¡¼¥Õ¤Î¤È¤í»Ý¤¹¤¾Æ¤·î¸«
¡Ö¤È¤í»Ý¤¹¤¾Æ¤·î¸«¡×¤Î¥Ó¡¼¥Õ¥Ñ¥Æ¥£¤¬3Ëç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¡£Í¼Êý5»þ¤«¤é¤ÎÌë¸ÂÄê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡Ö¡ÒÌë¥Þ¥Ã¥¯¡Ó¥È¥ê¥×¥ë¥Ó¡¼¥Õ¤Î¤È¤í»Ý¤¹¤¾Æ¤·î¸«¡×¢¡¡ÒÄ«¥Þ¥Ã¥¯¡Ó·î¸«¥Þ¥Õ¥£¥ó
·î¸«¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òÄ«¤Ë¤â³Ú¤·¤á¤ë¡Ö·î¸«¥Þ¥Õ¥£¥ó¡×¤¬2025Ç¯¤âÅÐ¾ì¡£¶ñºà¤ò¶´¤à¥Ð¥ó¥º¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥·¥å¥Þ¥Õ¥£¥ó¤ò»ÈÍÑ¡£¥½¡¼¥»¡¼¥¸¥Ñ¥Æ¥£¤Ë¡¢Å¹ÊÞ¤Ç¾ø¤·¾Æ¤¤Ë¤¹¤ë¹ñ»º¤¿¤Þ¤´¡¢¥¹¥â¡¼¥¯¥Ù¡¼¥³¥ó¡¢¥È¥Þ¥È¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¥½¡¼¥¹¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¡£
¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡Ö¡ÒÄ«¥Þ¥Ã¥¯¡Ó·î¸«¥Þ¥Õ¥£¥ó¡×¢¡À¥¸ÍÆâ¥ì¥â¥ó¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥½¡¼¥¹
ÄêÈÖ¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¥Á¥¥ó¥Þ¥Ã¥¯¥Ê¥²¥Ã¥È¡×¤Ë¤Ä¤±¤ë¿·ºî¥½¡¼¥¹¡£À¥¸ÍÆâ¥ì¥â¥ó²Ì½Á¤Î»ÀÌ£¤Ë¡¢¥ª¥Ë¥ª¥ó¤È¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¤Î»Ý¤ß¤ò²Ã¤¨¡¢¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¸å°ú¤¯Ì£¤ï¤¤¡£±£¤·Ì£¤Ë¥¸¥ó¥¸¥ã¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤ä¤ß¤Ä¤´¶¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡ÖÀ¥¸ÍÆâ¥ì¥â¥ó¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥½¡¼¥¹¡×
