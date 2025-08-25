とあるおうちの猫ちゃんが写る1枚の光景。しかし、何かがおかしい……？どういうわけか、そこにいるのはまるで別の生き物……。

見れば見るほどジワジワと笑いが込み上げてくる投稿は、記事執筆時点で107万回表示を超え「猫の進化は止まらないな」「水族館に行く費用を節約できた」などのコメントが寄せられました。

【写真：座っている猫の『首』を見たら……別の生き物みたいになった『まさかの瞬間』】

おうちの中に現れたシルエット

Xアカウント「CatApartment」に投稿されたのは、室内にいる一匹の猫ちゃん。上手にお座りして、上を向くようにして首を伸ばしています。

スッと伸びた首筋は美しく……いや、なんだかヤケに長すぎます。猫って、こんな生き物でしたっけ……と、思わず二度見。しかし何度見ても、猫の顔がついた別の生き物のようです。

首が伸びて謎の生物化！？

「うちの猫いつからチンアナゴになった…？」投稿主さんが添えたコメントの通り、まさにチンアナゴになってしまった猫ちゃん。飼い主さんも思わずびっくり。それもそのはず、まさか愛猫がチンアナゴになるなんて想像もしなかったでしょう……。

この不思議な投稿写真を見たXユーザーからは、「想像以上のチンアナゴ」「首にゃが族」「新種？」などのツッコミが相次ぎました。さらに、「水族館に行く費用を節約できたね」などの前向きな意見も！

思わぬ角度とタイミングで写ってしまったことで、まるで別の生き物のように見えてしまった猫ちゃん。その『奇跡の1枚』がコメント欄で大喜利を生み、爆笑の渦を巻き起こしました。

「首から顎にかけて匂いを嗅ぎたいです」というユニークなコメントまでついたこの投稿は、4.9万いいねを獲得。「なんという長さ」「伸びすぎるｗ」「凄く伸びてます」とユーザーを驚かせ続けています！

Xアカウント「CatApartment」では、元々猫カフェで活躍していたという17匹の猫ちゃんたちの日常がたくさん公開されています。今回のチンアナゴ化した猫ちゃんはもちろん、他の猫ちゃんたちもぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：Xアカウント「CatApartment」さま

執筆：佐々木えみこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。