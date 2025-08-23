新婦による“再現写真リクエスト”→家族総動員で15万いいね「めっちゃ微笑ましい」「良い写真だなぁ」【ママリ】
この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、マスダヒロシ(@Masuda_H)さんの投稿です。
ある結婚式で、新婦からカメラマン・マスダヒロシさんに届いたリクエストは意外なものでした。
マスダヒロシさんは戸惑ったようですが、「どんな場面が思い出になるか分からんからこそ写真は残しとくべきだと思った。」とあるように、確かにいつどんな場面が思い出としてその人の心に残るか分からないですよね。新婦さんが求めたのは、きらびやかな演出ではなく、幼い自分とお姉さんや家族が写っている、食事シーン。とても素敵な感性だと思いました。
微笑ましい写真にほっこり
結婚式といえば、ケーキ入刀、ブーケトス、感動の手紙のシーンなどが王道ともいえる場面ではありますが、新婦さんがカメラマンにお願いしたのは…。話題の投稿がこちらです。
ⒸMasuda_H
新婦様から「子供のころ出席した披露宴でごちそうにがっついてる姉と私の写真があるんで、自分の披露宴でそれ再現したいです」とリクエスト頂いたんで御家族総動員で撮った。どんな場面が思い出になるか分からんからこそ写真は残しとくべきだと思った。本当にこの場面でいいんすか？とも思った。
この投稿には「めっちゃ微笑ましい おしあわせに」「良い写真だなぁ お父さん？が撮ってるのが、デカいカメラからスマホに代わっているのもいい」といったリプライがついていました。微笑ましい写真に心がほっこりする投稿でした。
記事作成: AKI0509
（配信元: ママリ）