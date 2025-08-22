Image: Poetra.RH / Shutterstock.com

MetaのAI、大丈夫？

何十億ドルもの資金を投じても、問題を解決できるわけではありません。デビューから約6カ月が経った今も、Metaの一般消費者向けAIアプリは一貫性のなさや不具合に苦戦していて、Meta社の人工知能は大丈夫のか？と疑問視されています。

出遅れたMeta、どう巻き返す？

すでにライバルが多いAI分野でかなり出遅れ、追いつくために何百億ドルも費やしたCEOのマーク・ザッカーバーグですが、AI競争への参入は厳しい道のようです。これまでのところ、不具合だらけのチャットボットに不満を募らせるユーザーの声、そして、これだけの投資に見合う成果を求める株主たちの苛立ちだけが浮かんできています。

今、業界関係者も消費者も、Metaの主力AI製品がこんなに不安定なままで、一体何を提供できるのかと疑問に思っている状況。

2025年4月にスタンドアロンアプリとしてローンチされましたが、OpenAIがChatGPTを発表してから約2年半後の遅めの登場となりました。ChatGPTはAI分野でトップを走っていて、現在のところAIブランドとして圧倒的に知名度が高い存在です。対抗するために、Meta AIは独自のアプローチも採用。チャット、画像生成、ユーザー生成コンテンツを表示する公開フィードを組み合わせようとしています。

的外れな試みが続く

でもこの戦略、失敗しているようです。インターネット上のユーザーたちは、その予測不可能性と関連性の低さに不満を表明しており、洗練された製品というよりも、MetaのAI中心のビジョンに追いつこうと奮闘する初期プロトタイプのように感じると述べています。

ローンチ以来、批評家もユーザーもSNSでバグやトンチンカンなやり取り、パーソナライゼーションの欠如などの問題点を指摘しまくっています。

たとえば、会話のきっかけを提供し、AIをクリエイティブに使いこなす方法を紹介するDiscoverのフィードでは、古いユーザー生成画像ばかり表示したり、活気あるソーシャルの場とは言えません。

一方、ユーザーの好みを学習するとされるチャット機能は、誤った情報（ハルシネーション）を多く作り出してしまっているようです。

アメリカの大型掲示板Redditでは、「Meta AIが嫌いな人？」というタイトルの投稿が数千の賛成票を集め、コメント欄では、「とにかく邪魔」「誰も頼んでない」といった否定的な意見に溢れています。

とはいえ、このアプリはまだ初期段階にあります。Meta社も、「これは多くのステップの最初の一歩に過ぎません」とMetaの広報担当者はBloombergに語っています。AI人材とインフラに多額の投資を行なうなかで、継続的なアップデートをしていくとのことです。

ザッカーバーグはAIをMetaの将来の礎と位置づけていて、開発に数千億ドルを投じ、Apple（アップル）やOpenAIなどの競合から優秀な研究者を積極的に引き抜いています。Metaは大規模言語モデル「Llama」をオープンソース化し、AI研究のリーダーとして自社を位置づけていますが、Meta AIアプリを含む消費者向けツールはまだ完成には程遠い状態ですね。

Metaの野望は単純なチャットボット以上

ザッカーバーグは、AIを単なる娯楽ツールではなく、個々のユーザーに力を与える「パーソナル・スーパーインテリジェンス」と考えていると述べています。最終的にFacebook、Instagram、MessengerなどのアプリやハードウェアにAIを組み込むことを目指しています。

しかし、現在の状態はそのビジョンとは程遠いもの。なぜなら、Metaが受け取るデータの処理方法がAIプログラムを進歩させる社内の取り組みを妨げているからです。つまり、AIとの会話はアプリごとに分断されているので、明示的にプログラムしない限り、以前のチャットの記憶や文脈を保持しないので、その有用性とパーソナライゼーションが制限されてしまうのです。

さらに心配なのは、AIが時々ハルシネーションを起こし、ユーザーが真実だと信じてしまうような詳細を作り出してしまうことです。また、かなりトンチンカンになることもあり、ユーザー生成コンテンツでフィードを埋め尽くすために使用されるAI生成の画像やテキストの多くは、不適切なものから明らかに変なものまで多岐にわたります。

この問題は、Metaが自動化と節度のバランスを取ることに苦戦していることでさらに悪化しています。

生産性とエンターテインメントのためのAIアプリケーションの可能性を活用する、というMetaの目標は、今のところ「理想」にとどまっています。現時点では、最も目に見える消費者向け製品は作業進行中で、「個人のエンパワーメント」のために設計されたAI主導の未来というザッカーバーグの壮大な構想には程遠い状態です。MetaがAI技術の開発を続けて、この発展途上のアプリを本当に有用で信頼できるパーソナルアシスタントに変えることができるのか、それとも実用テストで失敗を続け、急いで動きすぎた失敗例となってしまうのか、今後の展開が注目されます。