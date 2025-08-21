この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで配信された「【兄は暴言、妹は不登校】あることをしたら、二つとも改善しました」にて、思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏が、兄妹の深刻な家庭トラブルが短期間で改善した事例について語った。道山氏は今回、「兄の暴言」と「妹の不登校」に悩む家庭のエピソードを取り上げ、「親として私の接し方が悪いのではないかと悩む方も多いが、適切な対応で意外と早く改善できる」と解説した。



今回の主役は、高校2年生の兄と小学6年生の妹を持つ大島さん一家。兄はADHDタイプの発達障害グレーゾーンで衝動的な暴言や物を壊す問題行動が見られ、妹は起立性調節障害による朝の血圧低下から不登校に陥るという状況だった。そんな中、道山氏が提供するオンラインプログラムに家族が参加。「お伝えしていることをやってくださった結果、兄は暴言がなくなり、暴れる頻度が激減。妹は遅刻は多少残るものの、毎日学校へ行けるようになった」と、大きな変化が現れた。



道山氏が紹介する改善ポイントは3点。「1つ目が“しなさい言葉”をやめる」、「2つ目は“できる限り要求を聞く”」、「3つ目は“興味を否定しない”」の三本柱だ。大島さんは「赤ちゃんの世話をするような気持ちで子どもと向き合った」そうで、これについて道山氏は「これらはすべて“愛情バロメーター”を上げる方法です」と強調する。



愛情バロメーターとは、親の愛情が子どもにしっかりと届くことで心が満たされ、問題行動が自然と減る心理的仕組みのこと。「愛情バロメーターが上がれば、子どもの心が落ち着き、気力も湧いてきて不登校や暴言が改善する」と道山氏は断言。「過干渉と否定、これが愛情バロメーターを下げる最大要因。しなさい言葉やゲームへの否定をやめることで親の愛情が伝わる」と解説した。



さらに道山氏は、日常的な声かけや子どもの要求への応答についても「相手の立場に立ち、できる範囲で応えてあげることが大切」とし、「親子だからこそ“あいよー”と気軽に応じてあげると子どもの心が満たされる」とアドバイスした。



動画の最後には「この“愛情バロメーター”の仕組みや具体的な声かけ方法は、無料の思春期の子育て講座でも詳しく紹介しています」とし、多くの家庭に自身のアドバイスを活用してほしいと呼びかけていた。