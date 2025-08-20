『ゴールデンカムイ』劇場先行版「札幌ビール工場編」本予告映像公開 主題歌担当Awich×ALI意気込み公開「これは、戦い抜く人たちへの賛歌です」【コメント全文】
テレビアニメ『ゴールデンカムイ』最終章の放送にさきがけて公開される劇場先行版「札幌ビール工場編」（前編は10月10日、後編は10月31日公開）の本予告映像が解禁された。本予告では、Awich×ALIによる主題歌「黄金の彼方」も聴くことができる。
【場面カット】するどい眼光の杉元
Awichは「これは、戦い抜く人たちへの賛歌です。終幕に向かう全ての瞬間に敬意を込めて作りました」とコメント。ALIは「今作は更なる一歩へ、深く、深く、そして、愛情を伝えたい気持ちで挑ませていただきました」と意気込んだ。
劇場先行版の内容は、樺太から帰還した杉元佐一とアシ(リ)パが、白石由竹と共に金塊探しの旅を再開。その最中に遭遇した脱獄囚の海賊房太郎と手を結んだのち、新たな標的とした脱獄囚の上エ地圭二の足取りを追って札幌へと向かう。だが、同地ではすでに宇佐美上等兵と菊田特務曹長からなる第七師団の斥候に加えて土方歳三の一味が、連続娼婦殺害事件を起こした別の脱獄囚の捜索を進めていた。杉元と土方の間で早くも一触即発の事態が生じるも、第七師団に金塊が渡ることだけは避けたい両者は協力する道を選択。連続殺人の次の現場が札幌ビール工場との情報を掴み、待ち伏せ作戦を実行に移す。ところがそこに宇佐美たちや上エ地までもが姿を現し、状況は混迷を極めていく。
■アーティストコメント
▼Awich
ゴールデンカムイに描かれる命の連鎖、祈りや裏切り、絆と決意。その物語をALIと共に歌にできたことを誇りに思います。アイヌは沖縄とも似ているなと感じていて、大地と共に生き、時に抑圧されながらも文化を守ってきた魂の共鳴を感じながら、『黄金の彼方』を作りました。これは、戦い抜く人たちへの賛歌です。終幕に向かう全ての瞬間に敬意を込めて作りました。物語と共に、この歌もあなたの記憶に刻まれますように。
▼ALI
本当にこの話をいただき、驚愕と感謝に尽きる想いでした。
ゴールデンカムイへの気持ちすべてを第四期OPテーマの「NEVER SAY GOODBYE feat. Mummy-D」に託すつもりで作ったので、今作は更なる一歩へ、深く、深く、そして、愛情を伝えたい気持ちで挑ませていただきました。
AwichさんとChaki Zulu さん、そして、前作でも一緒に作った相方のRyo’LEFTY’Miyataくんと全員で、僕1人では見たことない、見ることができない景色まで、100%ピュアな作品への愛で辿りつけたことを本当にうれしく思います。
物語の最終章、黄金の彼方にてあなたは何を見つける？
ゴールデンカムイよ永遠なれ！
音楽万歳!!!
