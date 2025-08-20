国際スポーツクライミング連盟（ＩＦＳＣ）は２０日、シーズンを締めくくる新大会「ＩＦＳＣクライミンググランドファイナルズ福岡２０２５」を１０月２３〜２６日に福岡県飯塚市で開くと発表した。ボルダーとリードによる国別対抗戦と、２８年ロサンゼルス大会で正式採用されるパラクライミングを同時に行うのは国内初となる。

国別対抗戦には日本やフランスなど世界トップ６か国が出場予定で、各国男女２人ずつ計３６人が参加。パラクライミングは８カテゴリーに分かれた６４人が競い、のべ１００人規模の国際大会となる。

この日、福岡県庁で行われた発表会見にはＩＦＳＣのマルコ・スコラリス会長がオンラインで参加。「未来を切り開く、新しい可能性を秘めた大会。誰一人取り残さない、インクルーシブなスポーツとして発展させたい」と強調。福岡県の服部誠太郎知事は「子どもたちが夢に向かってチャレンジするきっかけになるような大会にしたい」と期待を語り、開催地の福岡・飯塚市の武井政一市長も「共生社会の実現に向けて魅力を高める機会。飯塚市として精一杯おもてなしをしたい」と言葉に力を込めた。

ビデオメッセージで登場したパリ五輪男子複合銀メダルの安楽宙斗（１８＝ＪＳＯＬ）は「パラクライミングとの共生や国別対抗戦など、チャレンジングな大会。参加できることを楽しみにしている。皆さん見に来てください」と呼びかけた。

さらに５月のワールドカップ（Ｗ杯）で優勝し、現在世界ランキング３位の中村真緒（２５＝日新火災）も「クライミングは個人競技の印象が強いですが、今回のようなチーム戦は新鮮で興味深いです。世界のトップ選手が日本に集まる貴重な機会。１０月は飯塚にぜひ足を運んで、熱戦を体感してください」と語り、大会への期待を高めている。