『ホーム・アローン』監督、リブートは「間違いだった」
1990年にマコーレー・カルキン主演で公開されたクリスマスのファミリー映画の決定版『ホーム・アローン』。大ヒットを受け、リブート作品が公開されたが、オリジナル版の監督クリス・コロンバスが、反対の立場を表明した。
【写真】『ホーム・アローン』“あの頃”とその後の姿を見比べ
今年11月に、オリジナル版が公開35周年を迎えることをうけ、コロンバス監督がEntertainment Tonightのインタビューで『ホーム・アローン』について言及。「『ホーム・アローン』は、特別な瞬間を捉えたもので、再現できるものではないと思います。35年前に我々が作ったものを、今さら再現しようと試みるのは間違いだと思う。そのままにしておくべきです」と語った。
オリジナル版は世界興行収入4億7600万ドルの大ヒットとなり、1990年の興行収入第2位を記録。1992年公開の続編『ホーム・アローン2』でも、コロンバス監督がメガホンを取り、世界興行収入3億5900万ドルを記録した。この大ヒットを受け、監督とキャストを変えて1997年に第3弾、2002年と2012年に第4弾と第5弾が公開。これに加え、2021年にはDisney+にて、『ホーム・スイート・ホーム・アローン』が公開されたが、評価は芳しくなかった。
なお、コロンバス監督がメガホンを取ったオリジナル版2作品で主人公ケビンを演じ、大ブレイクを果たしたマコーレーは、最近出演したトーク番組『Hot Ones』では、第1弾よりも第2弾の方が「好き」とコメント。「ギャラが高かったからね。純利益の5％をもらう契約だったと思う。それに、関連商品の販売利益から15％をもらえる。だから、もしあなたが関連おもちゃを買ってくれたら、僕に15％入るんだ。皆さんありがとうね。そうだ、クリスマスには関連おもちゃを買ってね」と話していた。
