７月30日に発生したロシア・カムチャツカ半島付近を震源とするマグニチュード8・7（推定）の地震により、気象庁から全国各地に津波警報と津波注意報が出された。７月は「日本で大災害が起きる」という噂がネット社会で拡散していた時期だったため、そのタイミングからSNSで反響が広がった。こうした「都市伝説」がみじかな情報として一般層にも広く浸透している現状を背景に、都市伝説系の人気YouTuberに話を聞いた。



【写真】7月5日に都内で開催された都市伝説イベントの告知パネル

漫画家・たつき諒氏の「私が見た未来」（飛鳥新社）で描かれた予知夢から「巨大な津波が日本に来る」という予言の日と解釈されていた「7月5日」。〝運命の日〟となった同日、都内の大規模会場で開催されたトークイベントに足を運んだ。



都市伝説系YouTuber「コヤッキースタジオ」と声優初の都市伝説ユニット「(有)カサマス企画」による「KOYA st NIGHT（コヤスタナイト）×カサマス企画 ～破壊と再生の宴～」と題した共同イベント。前者は都市伝説テラーの「コヤッキー」と都市伝説アンバサダーの「とーや」の２人による登録者数148万人のチャンネルだ。内容は「口外禁止」のため触れられないが、可能な範囲で要約すると、「7月5日」の予言にも言及され、「（5日に限定するのではなく）7月中は気をつけなければ…」という見地から出演者が防災意識を呼び掛けた。



「７月の５日ではなく、『いつか』（Someday）」という観点から言えば、その「いつか」は7月30日だったのかもしれない。翌日に国内の全地域で津波注意報が解除され、それをもって「予言は終了」という解釈がSNSに流れた節目で、「コヤッキースタジオ」の２人に見解を聞いた。



とーやは「2025年7月の予言によって皆が〝予言疲れ〟を起こしているように感じます」と指摘しつつ、「ただ、予言というのは一つのきっかけにすぎず、結果として防災意識が上がり、実際に防災関連の銘柄が上がったように感じます、僕らの元にも『防災をした』と連絡がかなり来ました。それはエンタメが影響力を持って人の行動を変えた事だと思います。なので、（今後も）楽しみながらも日本のためになるような事ができるようにしていきたい」と意義を見い出した。



ネット社会における都市伝説において、YouTuberの影響は大きい。その表現形態の在り方について、２人はどう捉えているのか。



コヤッキーは「大事な事は気持ちを動かしたり、熱狂させる事だと思うんです。でも、YouTubeは無料で見れちゃうもので、なかなか気持ちを動かすというのは難しいですし、小手先のテクニックだけに頼ってしまうと限界があると思うんです。やっぱり、見てもらって登録してもらうまでというのは最終的には情熱の強さだと思っています。『チャンネル登録してください』と言うだけではだめで、『200万人を目指している』『今月中に絶対150万人までいきたい』と言うようにして、後は動画でいかに自分が言いたい事を伝えるかも大事」と説明した。



さらに、コヤッキーは「エンタメとして動画を届ける事を意識していますが、都市伝説を通じて日本が良くなってほしいという思いを持って発信もしています。そうする事で見ている方が少しでもポジティブな気持ちや、プラスな行動につなげてくれたらうれしいです。熱量を持って小さな積み重ねを続けてこられた事が今の形になっているんじゃないかと思っています」と付け加えた。



今後の活動への指針も示した。



コヤッキーは「コヤッキースタジオは今年で6周年。まずはチャンネル登録者数200万人を目指して活動をしていきます。コヤッキースタジオだからこそできるコンテンツをこれからも生み出していきたいですね。イベント活動などオフラインでも皆さんが楽しんでもらえることはやっていきたいと思っていますし、今年は新たにYouTubeのメンバーシップも始めました。いつも僕たちを応援していただける方々に色んな形でワクワクや驚きを届けたいと思っています」と意欲を示す。



とーやは「今の時代、昔ほど政府やメディアによる隠ぺいがしにくい時代になっていると思います。なので、僕たちはメディアでは放送できないような、話などもしていきますし、それがより多くの人の目に留まるように『シンジラレナイハナシ』をはじめとした大型企画などもどんどんやっていきたいです。その結果として都市伝説って面白いんだなと思ってもらい、都市伝説が文化となるように配信をしていきたいです」と結んだ。



「文化」としての都市伝説。2人は虚実皮膜を楽しむエンターテインメントとしての在り方を模索している。



（デイリースポーツ/よろず～ニュース・北村 泰介）