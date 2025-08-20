各種ミニゲームとさまざまなプレゼント！アバター: 伝説を刻む者 夏の新イベント『ウォーターブラスト』
Tilting PointとAN Games co., LTD.が共同で開発しサービスする新作スマートフォン向け戦略ゲーム『アバター: 伝説を刻む者』において、2025年8月20日より夏の新イベント『ウォーターブラスト』が開始。
アバター: 伝説を刻む者 夏の新イベント『ウォーターブラスト』
タイトル ： アバター：伝説を刻む者
ジャンル ： 戦略
対応OS ： iOS／Android
配信開始日： 2025年7月31日
■夏の新イベント『ウォーターブラスト』開始！
夏を迎えて開始された新イベント『ウォーターブラスト』は、8月20日から8月30日まで11日間開催されます。
今回の夏イベントでは、各種ミニゲームとさまざまなプレゼントが用意されています。
プレイヤーはビンゴゲームと5日ミッションチャレンジをプレイし、成長に必要なさまざまな資源をゲットすることができます。
また、イベント期間中にミニゲームをプレイして獲得した「ロータスコイン」を夏テーマのタウンホールスキンやプロフィールフレームなどさまざまなデコレーションアイテムに交換できます。
イベント期間中は、この期間だけ出現する特別なNPCを同盟のメンバーたちと一緒に倒し、各種アイテムを獲得できるコンテンツも用意されています。
■『アバター：伝説を刻む者』とは
『アバター：伝説を刻む者』は、世界中で愛された人気アニメ「アバター 伝説の少年アン」および「レジェンド・オブ・コーラ」に基づいたスマートフォン向け戦略ゲームで、パラマウント・ゲーム・スタジオ(Paramount Game Studios)より公式ライセンスを受けています。
原作アニメの世界観を細かく反映した没入感のあるストーリーと戦略的な戦闘の組み合わせが特徴のゲームです。
プレイヤーは強力なベンダー(兵士)を集め、他の国と同盟をむすび、混乱に陥った世界の運命を決める大規模戦争に参加することになります。
原作ファンはもちろん、戦略ゲームが好きなゲームユーザーも高い没入感を体験することができるコンテンツにあふれたゲームです。
■ニコロデオンの「アバター 伝説の少年アン」について
「アバター 伝説の少年アン」は2005年2月から2008年7月まで3つのシーズンにかけて放映された61個のエピソードで、歴史上最も愛されているアニメーションのひとつになりました。
ピーボディ賞やプライムタイム・エミー賞、アニー賞、ジェネシス賞など多数の賞を受賞したこのシリーズは、主人公のアンと仲間たちが四つの国の均衡を戻すために火の王オザイを撃退し、百年戦争を終わらせるために冒険する物語を描いています。
アニメシリーズの成功に加え、この作品は多数のベストセラーに書籍化され、新たなオリジナルストーリーを展開し続けています。
グラフィックノベルシリーズはおよそ300万部が販売され、小説はニューヨークタイムズのベストセラーリストに25週間以上ランクインし、印刷物・オーディオブックともに70万部以上販売されました。
さらに、このシリーズはニコロデオンテーマのアトラクション、リゾート、そして100都市を回るワールドツアー「Avatar: The Last Airbender In Concert」を含むライブ体験などを通じて世界各地で展開されています。
