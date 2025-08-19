堀未央奈、ベアトップで美デコルテ開放「食べてるのにスタイル良すぎ」「透明感すごい」と反響
【モデルプレス＝2025/08/19】元乃木坂46で女優の堀未央奈が18日、自身のInstagramを更新。韓国・ソウルでの旅行ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】堀未央奈、二の腕スラリのベアトップ姿
堀は「趣味は食べることと旅行です 韓国語の勉強頑張ります」とつづり、韓国を訪れたことを報告。美しいデコルテがのぞくベアトップ姿で食事をしたり、キャミソール姿でプリクラを撮ったりする姿が収められている。
この投稿に、ファンからは「食べてるのにスタイル良すぎ」「お人形さんみたい」「帽子被ってても可愛い」「韓国満喫してて羨ましい」「透明感すごい」「可愛すぎる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】堀未央奈、二の腕スラリのベアトップ姿
◆堀未央奈、ベアトップで美デコルテ開放
堀は「趣味は食べることと旅行です 韓国語の勉強頑張ります」とつづり、韓国を訪れたことを報告。美しいデコルテがのぞくベアトップ姿で食事をしたり、キャミソール姿でプリクラを撮ったりする姿が収められている。
この投稿に、ファンからは「食べてるのにスタイル良すぎ」「お人形さんみたい」「帽子被ってても可愛い」「韓国満喫してて羨ましい」「透明感すごい」「可愛すぎる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】