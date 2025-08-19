インターネットリサーチを展開するNEXER（東京都豊島区）が、役員運転手派遣・社長秘書派遣を行っているトランスアクトと共同で調査した「専属運転手を雇ってそうな現役日本人サッカー選手」のアンケート結果をランキングで紹介しています。

調査は7月22日〜8月1日にインターネットで行われました。ランキングは1000の有効回答で作成。

3位は海外サッカー「ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンFC」所属の三笘薫選手でした。105票を獲得。投票した人からは「一流の選手だと思うから」（30代・男性）、「世界の三苫なら一人や二人いるんじゃないかなという勝手な想像」（30代・男性）、「有名な選手なので、事故を起こさないように気を付けていそうだから」（40代・女性）、「あれだけの能力があるので」（70代・女性）などの声が寄せられたということです。

2位は長友佑都選手で、188票でした。回答者からは「ブラボーを連呼していた人だから、雇っているだろうと思ったため」（20代・女性）、「車の中で奥さんと4人の子どもの世話の手分けをしたいから」（20代・女性）、「専属料理人も雇っているような選手だから」（50代・男性）、「長いスパンで活躍している印象があるからです」（60代・男性）といったコメントが集まったとのことです。

1位は三浦和良選手で、407票でした。2位の長友選手と219票という圧倒的な差を付けた三浦選手には、「スター選手だから」（20代・女性）、「華やかでお金持ちなイメージがあるから」（30代・女性）、「何歳になってもキングカズという認識だから雇っていそう」（30代・男性）、「自分で運転しているイメージがありません」（40代・男性）、「高級車の後部座席が似合いそうだから」（50代・男性）という回答が見られたとのことです。