ºå¿À¡¦¿¹²¼æÆÂÀ¤Î¡È¿À¤Î¼ê¡É¤¬ºÆµÓ¸÷¡¡³ÝÉÛ»á¤â¾Î»¿¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥ì¡¼¡×¡Ä7·îÅÙDID¥¢¥ï¡¼¥É¼õ¾Þ
¿¹²¼¤Î·àÅª¤ÊÁöÎÝ¤¬280É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¼õ¾Þ
¡¡ºå¿À¡¦¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¤¬ÈäÏª¤·¤¿¡È¿À¤Î¼ê¡É¤¬¡ÖDID ÂçÆ±¹©¶È presents ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹ DID¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤Î7·îÅÙ¼õ¾Þ¥×¥ì¡¼¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£DID¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Î³ÝÉÛ²íÇ·»á¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼ã¤¼çË¤¤ÎÁöÎÝ¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡³ÝÉÛ»á¤¬Àä»¿¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï7·î2Æü¤Îµð¿ÍÀï¡£Î¾¥Á¡¼¥àÌµÆÀÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿8²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡¢Âç»³ÍªÊåÆâÌî¼ê¤¬Êü¤Ã¤¿Í··â¼ê¤Ø¤ÎÂÇµå¤¬¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ð¥¦¥ó¥É¡£Í··â¼ê¤¬¤Ï¤¸¤ÂÇµå¤¬Å¾¤¬¤ë´Ö¤Ë¡¢ÆóÎÝÁö¼Ô¤Î¿¹²¼¤¬°ìµ¤¤Ë¥Û¡¼¥à¥¤¥ó¡£ºÝ¤É¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿¹²¼¤ÏÊá¼ê¤Î¥¿¥Ã¥Á¤ò¤«¤¤¤¯¤°¤ê±¦¼ê¤Ç¥Û¡¼¥à¤ò¥¿¥Ã¥Á¤·¤¿¡£³ÝÉÛ»á¤â¡Ö¤³¤ì¤¬¤³¤¦¤Ç¤³¤¦¤À¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¥×¥ì¡¼È¯É½¤ÎºÝ¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼õ¾Þ·èÄê¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿¹²¼Áª¼ê¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÆ°¤¤¬¥¹¥í¡¼¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿·Á¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¥ß¥Ã¥È¤ò¤«¤ï¤·¤Æ¥Û¡¼¥à¥¤¥ó¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â²ø²æ¤Ê¤¯¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÁ´»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¹¶¼é¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤ë25ºÐ¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó¸ø¼°YouTube¡Ö¸×¥Ð¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢Ëè·î¡ÖDID ÂçÆ±¹©¶È presents ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹ DID¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤òÁª½Ð¡£³ÝÉÛ»á¤¬¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ä±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤Ê¤É¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ç¼õ¾Þ¥×¥ì¡¼¤ò·è¤á¤ë¡£
¡¡¿¹²¼¤Î¿À¤Î¼ê¥Û¡¼¥à¥¤¥ó¤Ï280É¼¤ò³ÍÆÀ¡£7·î26Æü¤ËºÍÌÚ¹À¿ÍÅê¼ê¤¬¤¢¤²¤¿Ìµ»Íµå´°Éõ¾¡Íø¤Ï114É¼¡¢7·î27Æü¤ÎDeNAÀï¤Ç¹â¶¶ÍÚ¿ÍÅê¼ê¤¬¼ê¤Ë¤·¤¿317Æü¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤Ï108É¼¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë