まさに「神」アイテム！産後直後のママがフル活用した食卓の救世主｜二人育児のキロク#18【ママリ】
産後2週間ほどから、ワンオペ2人育児をすることになった、マキノさん。産後1か月ごろまでは、なるべく台所に立たなくて済むよう、宅配弁当や冷凍食品など、楽に食べられるものを用意していたそうです。
産後1か月ほどは、ママの体にとっても無理は禁物ですね！便利アイテムを駆使し、なるべく体力回復に努めたいものです。
まさに食卓の救世主！さまざまな便利食材を使いこなす様子は、とても参考になりますね。
産後、ワンオペ育児中のママにとって、食事の準備は大きな負担です。うまく市販品を使いながら、手を抜けるところは手を抜き、少しでも家事の負担を軽くしていきたいですね。
自分を大切に扱うことが、わが子の笑顔につながる
第二子・へうくんの出産から、1か月ほどでワンオペ育児が始まります。「上の子優先」を心がけたこともあってか、張り切って弟のお世話をする、長女・くうちゃん。時には、孤独を感じるマキノさんの気持ちを癒やしてくれることも…。
しかし、休みなく繰り返すワンオペ育児の日々は、マキノさんの睡眠不足と心身の疲労を深刻化させ、徐々に心の余裕をうばっていきます。
育児疲れがピークに達した、マキノさん。感情的に怒ることが増えると、そのイライラはくうちゃんにも伝染します。毎日のように、怒って泣いて、感情をぶつけ合う悪循環に…。そんなある日、くうちゃんの小ささにふと気づいた、マキノさん。激しい後悔を抱きます。状況を改善するため、なるべく無理をしないことや、周囲の手を借りることを意識した結果、少しずつ状況が落ち着き始めたといいます。
新しい家族の誕生は、親にとっても、子どもにとっても初めてづくし。「ちゃんとしなきゃ」という責任感や焦りから、知らぬ間に自分を追い詰めてしまうこともあるでしょう。しかし、親子それぞれが笑顔で過ごせるよう、完璧を求めず、育児を一人で抱え込まないことの大切さに気付かせてくれる作品です。
記事作成: NAKAMA
（配信元: ママリ）