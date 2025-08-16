「我々をレベルアップさせてくれる」10G７Aの堂安律の穴埋めが期待される23歳の日本人アタッカー。PSMでは好印象、レギュラー候補に名乗り【現地発】
デンマークのブレンビーからブンデスリーガのフライブルクへ移籍した日本代表MF鈴木唯人はプレシーズンマッチで上々の印象を残し、レギュラー候補にも名前が挙がっている。
チーム一丸となってコレクティブにプレーするのが、フライブルクの生命線だ。昨季にCFとして起用されたアダムが３点、ヘーラーが４点、グレゴリチュが３点と、他クラブであれば非難殺到となる数字でも、ファンから大きな不満が起こらないのは、そのプレースタイルとチームへの貢献が非常に優れているからだ。担うべくタスクの優先順位が他クラブと異なる。
とはいえ、サッカーでは得点力がなければ勝点を積み重ねることができない。鈴木に期待されるのはまさにそのチャンスメイク力と得点力だ。
昨季は、フランクフルトへ移籍した堂安律が11得点７アシスト、ヴィンツェンツォ・グリフォが８得点11アシストと、２列目の選手が得点を演出することで、５位進出を可能とした。
ヨハン・ザイアーSDは次のように期待を口にしていたことからも、23歳のアタッカーが担うべき役割の重要さがうかがえる。
「ユイトはゴールを決めるだけではなく、味方選手をシュートチャンスに導ける選手だ。彼の持つスピードとフレキシブルさとテクニックは、我々のオフェンス全般をレベルアップさせてくれるだろう」
テストマッチでは優れた判断とプレーで、チームへの順応を見せている鈴木。ハイインテンシティの中で守備への関与、攻守の切り替えが、身体に染みつくまではそれなりに時間も必要だろう。
クラブサイドも焦らせるつもりはない。徐々にフィットして、チーム貢献度の高いプレーを披露してほしい。
文●中野吉之伴
