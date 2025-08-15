パンダの天使「パンシェル」とサンリオキャラクターズが初コラボ！『PANSHEL'S WORLD×SANRIO CHARACTERS POP UP STORE』
90年代に原宿を中心に人気を博したキャラクター「パンシェル」と「サンリオキャラクターズ」が初コラボ！
コラボグッズが集まる期間限定ショップ『PANSHEL’S WORLD×SANRIO CHARACTERS POP UP STORE』が2025年8月22日(金)より東京キャラクターストリート・ストリートワゴンにて開催されます。
東京キャラクターストリート・ストリートワゴン『PANSHEL’S WORLD×SANRIO CHARACTERS POP UP STORE』
開催期間：2025年8月22日(金)〜9月4日(木)
営業時間：10：00〜20：30 (最終日は18：00まで)
開催場所：東京キャラクターストリート K階段下ワゴンショップ（東京駅八重洲口地下 東京駅一番街）
特設ページ：https://marimocraft.co.jp/event/psc0822/
『PANSHEL’S WORLD×SANRIO CHARACTERS POP UP STORE』では、パンダの天使「パンシェル」とサンリオキャラクターズの初のコラボアイテムが登場！
今回の期間限定ショップでは、もっちりぬいぐるみやフェイスミニポーチなど、種類豊富なコラボアイテムを先行販売。
うれしいお買い上げ特典や、パンシェルに会えるグリーティングも開催されます。
お買い上げ特典
税込2,200円以上購入ごとに、ステッカーをランダムで1枚プレゼント。
1会計につき、最大6枚までのお渡しとなります。
パンシェルとサンリオキャラクターズが一緒に描かれた、かわいいデザインです。
先行販売グッズ
アクリルキーホルダー 各748円（税込）ふわふわ巾着 各2,178円（税込）フェイスミニポーチ 各2,178円（税込）リール付きマスコット 各2,178円（税込）ミニぬいぐるみBM 各2,618円（税込）もっちりぬいぐるみ 各3,630円（税込）サガラキーホルダー 各1,760円（税込）
もっちりぬいぐるみやフェイスミニポーチなど、「パンシェル×サンリオキャラクターズ」のコラボアイテムを先行販売。
パンシェルがサンリオキャラクターズになりきったデザインのグッズは、いずれも各6種類展開です。
2連アクリルキーホルダー 各990円（税込）豆巾着 各605円（税込）巾着M 各1,188円（税込）豆トートバッグ 各990円（税込）パネ口金ポーチ 各792円（税込）ダイカットキーホルダー 各880円（税込）
さらに、パンシェルとサンリオキャラクターズが一緒になったグッズや、サンリオキャラクターズがパンシェルになりきったデザインのグッズも。
各商品、ハローキティ、マイメロディ、ハンギョドン、ポムポムプリン、シナモロール、クロミの6種類展開です。
グリーティングイベント
開催場所：東京キャラクターストリート K階段下ワゴンショップ
開催日時：2025年8月23日(土)、24日(日)、30日(土)、31日(日)
1）13:00〜／2）15:00〜
『PANSHEL’S WORLD×SANRIO CHARACTERS POP UP STORE』にパンダの天使「パンシェル」が登場！
PANSHEL’S WORLD（パンシェルズワールド）とは？
空をトコトコ歩く、パンダの天使のおとこのこ。
パンダの神様が、天使をつくろうと雲を集めてくるくる丸めたときに生まれたパンシェル。
おっとりで、のんびりや、まぁるいものと、あたたかいものが大好き。
ひとりぼっちのパンシェルに友だちをつくってやろうと、神様が命を吹き込んだときにうっかりよそ見をして生まれたパンデビ。
やんちゃで、いたずらが大好きで、すごい速さで空をびゅーんと飛ぶことも。
二人はいつも一緒にいる幼なじみ。
90年代に原宿を中心に人気を博したキャラクター「パンシェル」と「サンリオキャラクターズ」が初コラボ！
このほかにもパンシェルグッズが並ぶので、ぜひチェックしてみてくださいね。
コラボグッズが集まる期間限定ショップ『PANSHEL’S WORLD×SANRIO CHARACTERS POP UP STORE』の紹介でした。
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post パンダの天使「パンシェル」とサンリオキャラクターズが初コラボ！『PANSHEL'S WORLD×SANRIO CHARACTERS POP UP STORE』 appeared first on Dtimes.