£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¼Ò¡¡¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¼ÂÎÏ¹Ô»È¤Ø¡ÖÀ¯ÉÜ¤È¶¨µÄ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤«¤Í¤Æ·ÀÌó¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë£Ó£Î£Ó¤Ê¤É¤Î¡Ö¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¡×Èï³²¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¡¡£Å£Î£Ô£Å£Ò£Ô£Á£É£Î£Í£Å£Î£Ô¼Ò¤¬¡È¼ÂÎÏ¹Ô»È¡É¤ò¿Ê¤á¤ë¡£¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÈ¯¿®¸µ¤¬³«¼¨¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò£±£³Æü¡¢Æ±¼Ò¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏË¡Åª¼êÂ³¤¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Íò¤ä£Ó£î£ï£÷¡¡£Í£á£î¤È¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤É¤Ë´Ø¤·¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Î¸Ä¿Í¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·Åê¹Æ¤¬²£¹Ô¤·¤Æ¤¤¿¡£ËüÃ±°Ì¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬¤¤¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤â¡£È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö°ìÉô¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈÅöÆü¤ËÌµÎÁÇÛ¿®¤ò¤¦¤¿¤¤¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¾ðÊó¤ÎÆþÎÏ¤ò¤¦¤Ê¤¬¤¹º¾µ½¥µ¥¤¥È¤ËÍ¶Æ³¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤ò³ÎÇ§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥¿¥ì¥ó¥È¤é¤¬·Ù¹ð¤òÈ¯¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Æ±¼Ò¤Ï£µ·î¤«¤é£Ø¾å¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë£·£³¤Î¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÂÐ¾Ý¤ËÊÆÏ¢Ë®ÃÏºÛ¡Ê¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£ËÌÉôÃÏ¶è¡Ë¤ÇÈ¯¿®¼Ô¾ðÊó³«¼¨Ì¿Îá¤Î¿½¤·Î©¤Æ¤ò¹Ô¤¤¡¢Ì¿Îá¤¬È¯Îá¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬¥¢¥¸¥¢¤ÎÆÃÄê¤Î¹ñ¤Ç±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¡Ö¸½ºß¡¢³°Ì³¾Ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Åö³º¹ñ¤Ë¼èÄùÍ×ÀÁ¤ò¹Ô¤¦¤Ù¤¯¡¢À¯ÉÜ¤È¶¨µÄ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤â¡¢Æ±ÍÍ¤Î³«¼¨ÀÁµá¤ò½ç¼¡¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¡¡Íò¡×¤Î»ÍµÜÎ´»ËÂåÉ½¼èÄùÌò¤â¡¢¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÎ¾¼Ò¤¬¡Ö¶¨Æ¯¤·¤Æ¸·Àµ¤ÊÂÐ±þ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯¿®¤·¤¿¡£