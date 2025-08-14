SHIROから森の素材による定番スキンケア・ヨモギシリーズが発売
SHIROは8月5日、森の素材による定番スキンケアを展開するヨモギシリーズを発売します。
■フェイスミストやクレンジングオイルなど4アイテムがラインナップ
同シリーズでは、北海道愛別町の自然の中で育ったみずみずしい潤いと豊かな栄養、深くまろやかな香りが特徴のヨモギを使用しています。
「ヨモギフェイスミスト」（4,620円）は、ヨモギを抽出した蒸留水で作られたシンプル処方で、身体にも使えます。潤いを与えながら肌を保護して荒れを防ぎます。
「ヨモギオイルインウォーター」（5,280円）は、ヨモギの蒸留水と、葉をオイル抽出したエキスの2層からなるフェイスミスト。化粧水やメイク後のフィニッシングミストとして使用できます。肌の調子を整え、肌荒れなどのトラブルを防ぎながら季節の変わり目でゆらぎがちな肌にもアプローチします。
「ヨモギクレンジングオイル」（6,050円）は、ヨモギの葉をオイル抽出したエキスを配合しており、洗い流しながらも潤いを保ち、肌をやさしく整えます。綿実油による伸びの良さも特徴。メイクや皮脂汚れを落としながらケアをする“洗う美容オイル”として楽しめるアイテムとなっています。
「ヨモギフェイスクリーム」（7,150円）は、ヨモギの香りとほのかなグリーンカラーが特徴の高保湿フェイスクリーム。乾燥から肌を守りながら、気になるゆらぎをケアします。
■商品概要
商品名：ヨモギフェイスミスト
容量：120mL
価格：4,620円
商品名：ヨモギオイルインウォーター
容量：120mL
価格：5,280円
商品名：ヨモギクレンジングオイル
容量：150mL
価格：6,050円
商品名：ヨモギフェイスクリーム
容量：50g
価格：7,150円
＜予約・発売日＞
2025年8月1日：SHIRO Membership Program「FAST RESERVE（新製品先行予約）」開始
2025年8月5日：SHIRO オンラインストア（10:00）、SHIRO全国直営店舗にて発売
（フォルサ）