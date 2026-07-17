サッカー日本代表・中村敬斗（２５）が１７日のテレビ朝日「報道ステーション」にインタビュー出演した。１４日に松岡修造の取材を受けた様子が放送された。Ｗ杯の戦いを終えて帰国した後、他国が勝ち進むＷ杯を見ているかと聞かれると「見てないです全く、見るの嫌ですね」と返した。初のＷ杯で「一番後悔している」プレーがあるとし、逆転敗戦した決勝トーナメント・ブラジル戦、１−０で優勢だった時間帯に左サイドで相手